Roger Waters persona non grata w Krakowie. Radni byli jednogłośni

Krakowscy radni przegłosowali w środę rezolucję "w sprawie uznania osób wspierających kremlowski reżim jako persona non grata w Krakowie". To pomysł radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy w ten sposób symbolicznie sprzeciwili się powielaniu rosyjskiej narracji. "Osobą niepożądaną" w mieście ma być między innymi współzałożyciel zespołu Pink Floyd, Roger Waters, który odwołał swój zaplanowany na wiosnę występ w Tauron Arenie Kraków.

Roger Waters perona non grata w Krakowie

Temat rezolucji pojawił się po zapowiedzi organizacji koncertu Rogera Watersa w Tauron Arenie Kraków. Muzyk w ostatnim czasie znany jest ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi na temat agresji Rosji na Ukrainę. 5 września opublikował na Facebooku list otwarty do pierwszej damy Ukrainy Ołeny Zełenskiej , w którym zaapelował do niej o "zakończenie rzezi". W swoim wpisie powtórzył kremlowską narrację, według której Wołodymyr Zełenski jest narzędziem w rękach "autorytarnych, antydemokratycznych sił skrajnego nacjonalizmu".

O odwołanym występie napisał także Rafał Komarewicz, przewodniczący Rady Miasta Krakowa, samorządowiec Polski 2050. "Kto wspiera Putina i jego propagandę nie powinien mieć wstępu do naszego Miasta!" - stwierdził we wpisie na Twitterze.

Roger Waters o Ukrainie

W liście opublikowanym w niedzielę wieczorem na Facebooku były lider zespołu Pink Floyd po raz kolejny odniósł się do wojny w Ukrainie , pisząc list otwarty do rosyjskiego prezydenta Władimira Putina .

"Drogi prezydencie Putin, od kiedy Federacja Rosyjska rozpoczęła inwazję na Ukrainę 24 lutego, próbowałem wykorzystać swój mały wpływ do zachęcania do osiągnięcia zawieszenia broni i porozumienia dyplomatycznego, które uwzględni potrzeby bezpieczeństwa zarówno Ukrainy, jak i Federacji Rosyjskiej" - rozpoczął Roger Waters.

"Czy chciałbyś, aby wojna się skończyła? Jeśli odpowiesz 'Tak, proszę', to od razu ułatwiłoby to wiele rzeczy. Jeśli powiesz 'Federacja Rosyjska nie ma innych interesów terytorialnych poza bezpieczeństwem rosyjskojęzycznej ludności Krymu, Doniecka i Ługańska', to również by pomogło" - kontynuował.