Remont mostu w centrum Krakowa. Codziennie jeździ nim prawie 70 tysięcy kierowców

Most Dębnicki jest jedną z kluczowych przepraw przez Wisłę w mieście. Łączy ulicę Konopnickiej w dzielnicy Dębniki i aleję Mickiewicza (Stare Miasto). Stanowi jedną z głównych arterii w centrum miasta, jest częścią II Obwodnicy Krakowa. Najbliżej położone przeprawy to most Grunwaldzki (około 700 metrów na południowy wschód) oraz most Zwierzyniecki (około dwa kilometry na zachód).