Remont kładki Bernatka w Krakowie. Ponad 600 pomysłów na wykorzystanie kłódek zakochanych

- Wysłaliśmy pismo do urzędu miasta. Czekamy na decyzję o losie kłódek zakochanych. W czerwcu i lipcu 2022 r. mieszkańcy przesłali do nas ponad 600 pomysłów na ich zagospodarowanie: zdjęcie kłódek i poddanie uzyskanego surowca recyklingowi, a za środki z ich sprzedaży wsparcie celu charytatywnego, wykonanie z przetopionych kłódek rzeźby lub serii rzeźb o tematyce związanej z miłością czy przeniesienie kłódek w inne miejsce" - powiedział w czwartek Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

#Krakow w poniedziałek ruszą prace remontowe przy wymianie balustrad na kładce o. Bernatka. Siatka zostanie zastąpiona pionowymi elementami ze stali nierdzewnej, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Wkrótce też będzie podjęta decyzja, co stanie się z kłódkami zakochanych (1/2) pic.twitter.com/uWpLcYS0ul

Dwa etapy

Wartość realizacji pierwszego etapu remontu - to 670 tys. zł. Pieniądze te pochodzą z budżetu na bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich. Co do pokrycia remontu drugiego etapu, to nie ma jeszcze ostatecznej decyzji o źródle finansowania.