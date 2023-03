Uczniowie przed wyborem. Rekrutacja do szkół średnich w Krakowie. Najlepsze licea i technika

Zapowiada się kolejna trudna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Do liceów, techników i szkół branżowych we wrześniu 2023 znów przyjdzie 1,5 rocznika. "Będzie to z pewnością konkurencyjna rekrutacja, bo sukces kandydata zależy nie tylko od jego wyników, ale także od wyników innych absolwentów szkół podstawowych" - mówi Dariusz Domajewski, wicedyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Dla obecnych uczniów klas ósmych szkół podstawowych zbliża się czas trudnego wyboru, który dla wielu z nich może mieć kolosalny wpływ na przebieg przyszłej kariery zawodowej. Już wkrótce zadecydują, do których szkół średnich złożą podanie o przyjęcie.

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 będzie ekstremalnie trudna, bo do liceów, techników i szkół branżowych we wrześniu znów trafi 1,5 rocznika. To efekt obniżenia wieku szkolnego z siedmiu do sześciu lat. Do szkół średnich będzie teraz zdawał rocznik 2009, który rozpoczął naukę w wieku sześciu lat. Oprócz tego dojdzie pół rocznika dzieci z 2008 roku, które poszły do szkoły jeszcze jako siedmiolatki.

Podobna sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku, kiedy naukę w szkołach ponadpodstawowych rozpoczął pierwszy rocznik po reformie wieku szkolnego. Były to dzieci urodzone w 2007 roku, które zaczęły naukę jako siedmiolatki i część rocznika sześciolatków - urodzonych od stycznia do czerwca 2008 roku. Na to nałożyła się reforma likwidująca gimnazja.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Krakowie w roku 2023

Władze Krakowa przyznają, że w nowym roku szkolnym podstawówkę ukończy około 800 uczniów więcej niż w roku poprzednim. Zamiast ponad 8500 będzie to prawie 9300 osób. W szkołach ponadpodstawowych nie ma jednak rejonizacji, więc do tego dołączy młodzież spoza Krakowa, rokrocznie jest to kilka tysięcy osób. Jak przekonuje samorząd, miejsc starczy najprawdopodobniej dla wszystkich, bo przygotowanych jest około 13 tysięcy miejsc. Na tę liczbę składa się jednak zarówno oferta szkół samorządowych, jak i niesamorządowych. - Będzie to z pewnością konkurencyjna rekrutacja, bo sukces kandydata zależy nie tylko od jego wyników, ale także od wyników innych absolwentów szkół podstawowych. Jeśli znajdą się lepsi, trzeba będzie poszukać sobie innej placówki. Dlatego tak ważne jest to, by nie wybierać tylko jednego wymarzonego liceum, tylko co najmniej kilka. Im więcej, tym lepiej - zaznacza w rozmowie z tvn24.pl Dariusz Domajewski, wicedyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Urzędnik podkreśla, że w ostatniej rekrutacji jeden z kandydatów złożył dokumenty do 150 szkół. Dostał się do trzeciej najbardziej przez niego pożądanej. Pytamy, czy dyrektorzy planują zwiększyć liczbę klas w swoich szkołach. - Nie będzie spektakularnego zwiększenia, choć pojawią się pewnie takie przypadki - dodaje Domajewski. Pojawiają się też pojedyncze problemy z liczbą nauczycieli. Wolnych etatów w całym Krakowie było w ubiegłym roku około 450 na 317 szkół samorządowych. - Kandydatów nie brakuje, jednak dyrektorzy wolą mieć wakat niż zatrudniać "pierwszego lepszego" nauczyciela. To zrozumiałe, każdy pracodawca chce mieć jak najlepszych pracowników. Poza tym wolnych etatów wcale nie jest tak dużo, bo statystycznie tylko około jednego na szkołę - ocenia urzędnik.

Egzamin ósmoklasisty i wybór szkoły. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w 2023 roku

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy ważny egzamin, do którego przystępują uczniowie podczas swojej ścieżki edukacyjnej. Jest podsumowaniem wiedzy zdobytej w szkole podstawowej, i choć nie da się go nie zdać, jego wynik istotnie wpływa na to, czy uczeń dostanie się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej.

Egzamin ósmoklasisty 2023 odbędzie się w dniach 23-25 maja. Każda z jego części wystartuje o godzinie 9. Uczniowie będą mieli: ■ 2 godziny zegarowe na rozwiązanie części z języka polskiego, ■ 100 minut na część matematyczną ■ oraz 1,5 godziny na napisanie egzaminu z wybranego języka nowożytnego.

Na uczniów, którzy z różnych powodów nie będą w stanie przystąpić do egzaminów w maju, terminy dodatkowe przewidziano w dniach 12-14 czerwca.

Po otrzymaniu zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, które zostaną ogłoszone 6 lipca, uczeń musi zdecydować o wyborze konkretnej placówki i uzupełnić złożony wcześniej wniosek o świadectwo i wynik egzaminu.

Jak liczyć punkty do szkoły średniej po egzaminie ósmoklasisty?

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w trakcie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych to 200. Połowę z nich uczeń ma szansę zdobyć za dobry wynik na egzaminie ósmoklasisty, a drugą połowę – za oceny na świadectwie, szczególne osiągnięcia czy działalność dodatkową (np. wolontariat).

Punkty za egzamin ósmoklasisty przeliczamy, mnożąc jego wynik procentowy przez 0,35 w przypadku części polonistycznej i matematycznej oraz przez 0,3 w przypadku egzaminu z części językowej.

Za co dodatkowe punkty dla ósmoklasisty:

Równie ważne są punkty za wyniki na świadectwie oraz dodatkowe osiągnięcia. W trakcie rekrutacji brane są pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch dodatkowych przedmiotów (ustala je konkretna szkoła, do której uczeń zgłasza chęć przyjęcia). W zależności od otrzymanych ocen, ósmoklasista za każdą z nich może otrzymać od 2 do 18 punktów.

Dodatkowe punkty można dostać także za:

► świadectwo z paskiem (7 punktów),

► udział w szkolnym wolontariacie (3 punkty),

► bądź szczególne osiągnięcia, np. zdobycie wysokich wyników w konkursach, olimpiadach, wydarzeniach sportowych czy artystycznych (maksymalnie 18 punktów, jednorazowo od 2 do 10 punktów).

Rekrutacja 2023 do szkół ponadpodstawowych - ważne terminy, harmonogram

■ 15 maja - rozpoczyna się tegoroczna rekrutacja do szkół średnich.

■ Do 20 czerwca do godziny 15 każdy aplikujący będzie miał czas na złożenie wniosku (lub jego zmianę) wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

■ Później, bo do 12 lipca, otrzyma dodatkowe 2,5 tygodnia na uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoty podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.

■ Od 12 do 18 lipca komisje rekrutacyjne będą weryfikować dostarczone przez aplikujących wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach.

■ Dzień później, 19 lipca, do godz. 15 do publicznej wiadomości podane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

■ Do 26 lipca przyszli uczniowie mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia do danych szkół.

■ 27 lipca komisje rekrutacyjne opublikują listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, a także informacje o ewentualnych wolnych miejscach.

Najlepsze licea w Krakowie w 2023 r. Ranking szkół

Ranking najlepszych szkół średnich i techników już od 25 lat publikuje miesięcznik "Perspektywy". W tegorocznej edycji przeanalizowano osiągnięcia uczniów z 1360 liceów, by wybrać 1000 tych najlepszych. Wśród nich znalazły się 34 placówki z Krakowa.

Szkoły ponadpodstawowe zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Przenalizowano sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

W pierwszej setce rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023 znalazło się aż osiem krakowskich liceów. Są wśród nich:

■ V LO im. Augusta Witkowskiego, które uplasowało się na 2. miejscu krajowego i 1. wojewódzkiego rankingu. To jedna z najbardziej prestiżowych szkół średnich w Polsce ze stupięćdziesięcioletnią tradycją. Liceum zawsze miało bardzo wysoki poziom, o czym świadczą zwycięstwa uczniów w olimpiadach przedmiotowych i czołowe miejsca zajmowane przez szkołę w najważniejszych rankingach.

■ I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego, które na liście krajowej znalazło się na 17 pozycji, natomiast w skali całego regionu zajęło 2. miejsce. To szkoła średnia znajdująca się przy pl. Na Groblach 9, na Nowym Świecie. Jest jedną z najstarszych istniejących i nieprzerwanie działających w Polsce szkół średnich o charakterze świeckim. I LO jest jedyną w Krakowie szkołą z klasą o profilu klasycznym - z nauką łaciny i greki.

■ II LO im. Króla Jana III Sobieskiego (56 miejsce w rankingu). W roku szkolnym 2023/2024 liceum przygotowało dziewięć klas, wśród których poza standardowymi profilami znalazł się m.in. profil artystyczno-architektoniczny, medialno-prawny i menedżersko-ekonomiczny.

■ VII Prywatne LO im. Mikołaja Reja (64 miejsce) powstało w 1993 roku w budynku przy ul. Grodzkiej 60, którego historia od ponad dwustu lat związana z działalnością edukacyjną krakowskich ewangelików. Współczesne liceum cieszy się doskonałą opinią, jego uczniowie są znakomicie przygotowani do egzaminów maturalnych i ósmoklasisty, o czym świadczą coroczne wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych i rankingów.

■ VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego (66 miejsce) to szkoła, której uczniowie przystępujący do egzaminu maturalnego rokrocznie uzyskują wysokie wyniki znacznie przekraczające średnie wyniki w Małopolsce. W roku szkolnym 2023/2024 liceum przygotowało siedem klas z możliwością nauki czterech języków obcych.

■ VIII Prywatne Akademickie LO (74 miejsce) edukuje młodzież od 30 lat. Od początku istnienia PALO oferuje wysoką jakość edukacji, którą potwierdza pozycja szkoły w regionie i w Polsce, wynikająca z bardzo dobrych wyników osiąganych przez młodzież na maturze polskiej i międzynarodowej.

■ VI LO im. Adama Mickiewicza (89 miejsce) jest jednym z najstarszych liceów w Krakowie. Od wielu lat specjalizuje się w nauczaniu języków obcych, prowadzi oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim i hiszpańskim. Przygotowuje uczniów do egzaminów językowych (DSD II, Selectividad) oraz organizuje wymiany międzynarodowe ze szkołami: Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Danii. Ponadto proponuje naukę w oddziałach z rozszerzonym programem nauczania przedmiotów przyrodniczych i historycznych.

■ VII LO im. Zofii Nałkowskiej (98 miejsce). Liceum prowadzi siedem klas o różnorodnych profilach kształcenia, zarówno humanistycznych, jak i ścisłych.

Najlepsze technika w Krakowie w 2023 r. Ranking szkół

Magazyn "Perspektywy" wziął pod uwagę wyniki 1185 techników, spełniających kryteria wejścia do rankingu i wybrał z nich 500 najlepszych. Wśród kryteriów wyboru najlepszych placówek uwzględniono sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Spośród wyłonionych przez magazyn techników siedemnaście z nich to szkoły z Krakowa. Pięć z nich znalazło się w pierwszej setce rankingu:

■ Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, które na liście krajowej zajęło 2., a wojewódzkiej 1. miejsce. Szkoła mieści się przy ul. Monte Cassino 31 i kształci przyszłych elektroników, informatyków, programistów, teleinformatyków oraz techników telekomunikacji.

■ Technikum Energetyczno-Elektroniczne nr 9 im. T. Kościuszki (13 miejsce w rankingu) mieści się przy ul. Loretańskiej 16. Funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Energetycznych. Fachowa kadra przygotowuje młodzież do pracy w zawodach technik elektryk, technik elektronik oraz technik informatyk. Są to zawody, na które wciąż jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy.

■ Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 (14 miejsce) mieści się przy ul. Krupniczej 44. Prowadzi rekrutacje do klasy dla osób pragnących zdobyć tytuł technika analityka. Szkolne laboratoria wyposażone są w nowoczesny i profesjonalny sprzęt specjalistyczny. Przekazywana wiedza ukierunkowana jest na zdobywanie praktycznych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym, petrochemicznym oraz laboratoriach prowadzących badania związane z ochroną środowiska.

■ Technikum Odzieżowe nr 18 im. St. Wyspiańskiego (17 miejsce) mieści się przy ul. Cechowej 57. Tradycje szkoły sięgają roku 1882, kiedy to powstały w Krakowie kursy robót ręcznych kobiecych przy Miejskiej Szkole Wydziałowej im. św. Scholastyki. Współcześnie kształci w zawodach: technika przemysłu modowego, stylisty, handlowa oraz technika usług fryzjerskich.

■ Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 (58 miejsce). Uczniowie zdobywają tutaj tytuły techników rachunkowości, techników ekonomistów, techników hotelarstwa i organizacji turystyki.

Oferta liceów w Krakowie. Rekrutacja, profile klas, progi punktowe

Prócz standardowych profili, takich jak humanistyczny, biologiczno-chemiczny, matematyczno-fizyczny bądź lingiwistyczny, wiele krakowskich szkół pokusiło się o przygotowanie bardziej oryginalnych modeli kształcenia.

XXXI LO im. Romana Ingardena zaprasza uczniów zainteresowanych programowaniem i projektowaniem gier, w XXIV LO im. św. Jana Pawła II uczniowie mogą wybierać m.in. pomiędzy profilem ekonomiczno-społecznym, fotograficzno-filmowym czy proobywatelskim, XVI LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego stworzyło klasę policyjno-wojskową, turystyczną i psychologiczno-pedagogiczną, natomiast XXV LO zaprasza w swoje progi osoby chcące kształcić się w oddziale przygotowania wojskowego lub klasach o profilu bezpieczeństwo publiczne i wojskowych. Są też klasy integracyjne, policyjno-wojskowe, ekonomiczno-menedżerskie, taneczno-teatralne, geoinformatyczne, lotnicze czy ekologiczne. Krakowskie placówki zadbały o to, aby każdy uczeń o specjalnych zainteresowaniach mógł znaleźć coś idealnego dla siebie.

Najwyższe progi punktowe osiągnięto w V Liceum Ogólnokształcącym, gdzie, aby dostać się do klasy o profilu matematyczno-fizycznej, działającej pod patronatem Instytutu Matematyki UJ oraz Instytutu Informatyki UJ, należało zgromadzić minimum 187,45 punkta. "Najłatwiej" było dostać się do klasy z rozszerzoną geografią, historią i wosem, gdzie próg wyniósł 170,8 pkt.

Dla porównania, w XIV Liceum Ogólnokształcące, największą ilość punktów należało zgromadzić podczas rekrutacji do klasy z rozszerzoną geografią, językiem angielskim i WOS-em, gdzie próg wyniósł 98.3 pkt. W rekrutacji do pozostałych klas, chcąc zostać uczniem XIV LO wystarczyło zgromadzić od 40.75 (klasa z rozszerzoną biologią, chemią i angielskim) do 87.25 pkt. (rozszerzenie z języka polskiego, angielskiego i biologii).

Oferta techników w Krakowie. Rekrutacja, profile klas, progi punktowe

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik transportu kolejowego, wiertnik, tyfloinformatyk, trener personalny żywienia to tylko kilka z dziesiątek zawodów, które można zdobyć, wybierając naukę w jednym z krakowskich techników.

W niektórych ze szkół wystarczy już trzydzieści punktów, by móc ubiegać się o wymarzony zawód. Są jednak i takie kierunki kształcenia, gdzie trzeba liczyć się z koniecznością zdobycia co najmniej 170 punktów.

W Technikum Łączności nr 14, w zależności od obranego kierunku kształcenia, przyszli adepci musieli zgromadzić przynajmniej od 133.3 pkt, by dostać się do klasy o profilu technik elektronik aż po 175.45 pkt, by zostać przyjętym do klasy dla przyszłych programistów.

Dla porównania, w Technikum nr 16 wystarczyło jedynie 30 punktów, by zacząć naukę w klasie dla przyszłych techników organizacji turystyki. W rekrutacji do pozostałych klas należało zgromadzić przynajmniej 60.35 pkt, by dostać się do klasy dla osób chcących zdobyć zawód technika usług fryzjerskich, aż po 72.9 pkt, by uczyć się na technika pojazdów samochodowych.

Autor:ng/tok

Źródło: TVN24