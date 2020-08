Ratowali ciężko rannego mężczyznę, w szpitalu okazało się, że jest zakażony koronawirusem

Zostali wezwani do awantury, na miejscu zastali rannego, mocno krwawiącego mężczyznę. Opatrzyli go i zatamowali krwawienie. Rannego Norwega przekazali ratownikom medycznym, którzy zabrali go do szpitala. Tam okazało się, że jest zakażony koronawirusem. Policjanci zostali objęci kwarantanną.