Trwa kolejny dzień ofensywy Ukraińców na obwód kurski. Wojsko rosyjskie w dalszym ciągu nie jest w stanie wyprzeć sił zbrojnych Ukrainy z regionu pomimo obietnic składanych prezydentowi Władimirowi Putinowi przez szefa sztabu generalnego Walerija Gierasimowa - relacjonuje sytuację przy granicy z Ukrainą niezależny rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times. Pisze, że Ukraińcy zajęli w obwodzie kurskim co najmniej 20 miejscowości i zaczęli "ryć okopy". Są coraz bliżej elektrowni atomowej. Lokalni mieszkańcy nagrali przesłanie do Putina, w którym opowiadają, co dzieje się w ich regionie.