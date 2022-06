Na wakacje z ostrą amunicją w bagażu. Dwie osoby zatrzymane na krakowskim lotnisku

czytaj dalej

Matteo Salvini, lider prawicowej Ligi Północnej, miał pod koniec maja udać się z wizytą do Moskwy. Jak przekazała ambasada Rosji we Włoszech, placówka pomogła kupić bilety lotnicze do rosyjskiej stolicy przeznaczone dla Salviniego i towarzyszącej mu delegacji. Do podróży nie doszło z powodu krytyki, jaka spadła na przywódcę Ligi ze strony koalicjantów i rządu. On sam tłumaczy, że jego wizyta miała służyć doprowadzeniu do pokoju w Ukrainie, a biletów nie mógł sam kupić, "bo nie posiada rubli".