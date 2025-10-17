Przylecieli do Wiednia, do Polski dostali się przez Słowację

Hindusi zatrzymani w Krakowie Źródło: Straż Graniczna

Z ustaleń funkcjonariuszy Straży Granicznej wynika, że obywatele Indii wjechali do Polski nieważnymi słowackimi wizami i przekroczyli granicę bez wymaganych dokumentów pobytowych.

"W środę, 15 października, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie przeprowadzili kontrolę legalności pobytu cudzoziemców w stolicy Małopolski. W wyniku działań zatrzymano trzynastu obywateli Indii. Podczas kontroli wszyscy cudzoziemcy okazali ważne paszporty wydane przez władze Indii oraz słowackie wizy – wystawione przez konsula w New Delhi, które utraciły już ważność" - podała Straż Graniczna.

Jak ustalono, Hindusi przybyli do strefy Schengen w okresie od 25 kwietnia do 9 maja 2025 roku, lądując na lotnisku w Wiedniu-Schwechat. Następnie autobusem dostali się ze Słowacji do Polski – siedmiu z nich 22 maja, a pozostała szóstka dzień później.

Siedmiu z zatrzymanych przebywało w Polsce nielegalnie 147 dni, a pozostali 146. Tłumaczyli strażnikom, że przez blisko pięć miesięcy utrzymywali się z oszczędności i dzięki pomocy rodzin.

"Komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie wydał wobec wszystkich trzynastu mężczyzn decyzje administracyjne o zobowiązaniu do powrotu. Obywatele Indii przez najbliższe sześć miesięcy nie będą mogli również wjechać do Polski ani żadnego z państw strefy Schengen" - poinformowała Straż Graniczna.

