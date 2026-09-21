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Kraków

Przełamują tabu i zachęcają do badań. Festiwal KultURO promuje profilaktykę chorób układu moczowego

Festiwal KultURO
Festiwal KultURO to narzędzie medyczne
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Bezpłatne badania, konsultacje ze specjalistami, anonimowa infolinia i koncerty. W Krakowie rozpoczęła się 12. edycja Festiwalu KultURO, który zachęca do profilaktyki chorób układu moczowego i przełamuje związane z nimi tabu. Różne wydarzenia potrwają do końca roku.

Festiwal KultURO po raz kolejny połączył świat medycyny, muzyki i sztuki. Celem wydarzenia jest promowanie profilaktyki chorób układu moczowego, przełamywanie związanych z nimi tabu oraz zachęcanie do regularnych badań.

Organizatorzy przygotowali również bezpłatną, anonimową infolinię urologiczną. Przez pięć dni mieszkańcy Krakowa i Małopolski będą mogli konsultować swoje wątpliwości z doświadczonymi specjalistami oraz uzyskać informacje na temat profilaktyki i leczenia chorób układu moczowego. Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenie ma docierać do ludzi poza gabinetami lekarskimi i przypominać o znaczeniu wczesnej diagnostyki.

Muzyka, sztuka i profilaktyka chorób układu moczowego

- Festiwal KultURO, którego jesteśmy częścią i który rozpoczynamy mocnym rock'n'rollowym uderzeniem, to jest narzędzie medyczne. To jest narzędzie medyczne trochę inne niż ultrasonografia, trochę inne niż badania laboratoryjne i trochę inne niż cystoskopia. Ono znajduje ludzi tam, gdzie naprawdę żyją, przy kawie, przy muzyce, przy rozmowach, a nie w bibliografii czasopisma urologicznego czy innej pracy medycznej - powiedział profesor Piotr Chłosta, kierownik Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. I dodaje, że jeżeli dzięki temu choć jedna osoba zdecyduje się na badania i uratujemy jedno ludzkie życie, to warto to robić.

Festiwal KultURO
Festiwal KultURO
Źródło zdjęcia: TVN24

"Nie ma ludzi zdrowych, są tylko niezdiagnozowani"

Podczas inauguracji głos zabrał także Artur Barbarowski, pacjent profesora Chłosty. Opowiedział o swojej walce z nowotworem nerki, który został wykryty zbyt późno z powodu zaniedbania badań profilaktycznych.

- Ponad dwa lata temu, w maju, miałem operację usunięcia nerki, bo się po prostu okazało, że mam nowotwór złośliwy. Nerkę trzeba było usunąć. To tak naprawdę było moje zaniedbanie. I w ostatniej chwili, można powiedzieć, już trafiłem do Piotrka Chłosty. Zoperowali mnie i dzięki temu żyję. Co prawda jestem już pomniejszony o jedną nerkę, ale żyję - mówił pacjent.

Festiwal KultURO
Festiwal KultURO
Źródło zdjęcia: TVN24

Zdrowie ważniejsze niż tabu

Znaczenie profilaktyki podkreślał również aktor Zbigniew Zamachowski. Jak zaznaczył, zdrowie nie powinno być tematem tabu, a wszelkie niepokojące objawy należy konsultować ze specjalistami.

- Zdrowie jest najważniejsze. Myślę, że żadne tabu nie powinno tutaj stanowić przeszkody w tym, żebyśmy w porę się diagnozowali i leczyli. (...) Musimy o siebie dbać, jeśli tylko ktoś z nas czuje, że coś jest nie tak - natychmiast powinien to leczenie czy cokolwiek zacząć w tym względzie, nie zważając na żadne tabu - mówi Zbigniew Zamachowski, aktor. 

Organizatorzy przypominają, że regularne badania i wczesne wykrycie choroby znacząco zwiększają szanse na skuteczne leczenie. Festiwal KultURO od 12 lat wykorzystuje kulturę i sztukę jako narzędzie edukacji zdrowotnej, zachęcając Polaków do większej troski o własne zdrowie.

Przez ostatnie trzy miesiące roku będą trwały w krakowskich szpitalach dni otwarte w poradniach urologicznych. Wszystkie szczegóły na stronie kulturo.eu.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KrakówFestiwale
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