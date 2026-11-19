Kraków Prywatne kamizelki u policjantów, którzy zastrzelili zamachowca. Policja zapowiada wyjaśnienia Oprac. Martyna Sokołowska |

Jakub Kulik i Artur Morański. To oni powstrzymali napastnika w Krakowie Źródło wideo: Fakty TVN Źródło zdj. gł.: TVN24

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Sprawa dotyczy starszych posterunkowych Jakuba Kulika i Artura Morańskiego, którzy 7 listopada wdali się w strzelaninę i ostatecznie unieszkodliwili uzbrojonego napastnika na krakowskim Starym Mieście, sami odnosząc poważne rany.

Informację o prywatnym zakupie kamizelek jako pierwszy podał 12 listopada na antenie Kanału Zero dziennikarz Przemysław Talkowski. Rozmawiając z byłym rzecznikiem Komendy Głównej Policji Mariuszem Sokołowskim, przytoczył relacje żon dwóch rannych funkcjonariuszy.

- Żony policjantów, tych dwóch bohaterów, mówią mi: to oni za własne pieniądze, niemałe, kupili kamizelki kuloodporne profesjonalne - powiedział dziennikarz.

Nowe nagranie ze strzelaniny w Krakowie Źródło: TVN24/INSTAGRAM.COM/JADINPOLAND

Rzeczniczka policji w Krakowie potwierdza - kamizelki były prywatne

Katarzyna Cisło, rzeczniczka prasowa małopolskiej policji, potwierdziła w rozmowie z tvn24.pl, że funkcjonariusze mieli prywatne kamizelki kuloodporne. Nie potrafiła jednak wyjaśnić, dlaczego zdecydowali się na własne wyposażenie.

- Tak, ja potwierdzam, że one były prywatne. Natomiast co do tego, z jakiego powodu, to trzeba porozmawiać z policjantami. Proszę mnie nie zadawać takich pytań - powiedziała.

Rzeczniczka poinformowała, że policyjne jednostki dysponują kamizelkami odpowiadającymi około 50 procent zapotrzebowania. Jak zaznaczyła, nie wszyscy funkcjonariusze pełnią służbę patrolową lub interwencyjną, dlatego obecny stan wyposażenia ocenia jako wystarczający.

- Jasne, że chcielibyśmy mieć więcej i będziemy dążyć do tego, żeby było jak najwięcej tych kamizelek, ale stan obecny, który kształtuje się na wysokości 50 procent jest zadowalający i zapewnia wszystkim policjantom idącym na zewnątrz do służby patrolowej czy interwencyjnej niezależność - stwierdziła Cisło.

Nie potrafiła natomiast powiedzieć, jakie kamizelki mieli na sobie policjanci, którzy zostali ranni podczas interwencji.

- To zostało zabezpieczone jako materiał dowodowy. Będzie to wszystko wyjaśniane - zaznaczyła.

Będzie policyjna kontrola

Dodała, że policja sprawdzi między innymi, czy prywatne kamizelki miały odpowiednie atesty. Podkreśliła również, że za sprawdzenie wyposażenia i uzbrojenia funkcjonariuszy przed rozpoczęciem służby odpowiada ich bezpośredni przełożony.

- Jego obowiązkiem jest sprawdzenie wyposażenia i uzbrojenia każdego policjanta - powiedziała.

Pytana o to, czy funkcjonariusze mogą korzystać z kamizelek kupionych za własne pieniądze i czy wymagają one zgody przełożonego, rzeczniczka odesłała do Komendy Głównej Policji.

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- Nie znam takiego przepisu, który by zabraniał posiadania kamizelki prywatnej. (...) Nie widzę takiego przepisu, który by regulował tutaj używanie kamizelek - przyznała.

Zastrzegła jednocześnie, że inne zasady dotyczą broni i środków przymusu bezpośredniego. W ich przypadku policjanci mogą korzystać wyłącznie z wyposażenia otrzymanego od policji.

- Musimy sobie bardzo dokładnie wszystko wyjaśnić. To jest policja, tu nic nie może być na "wydaje mi się". Musimy powyjaśniać, jak sytuacja w danej jednostce wyglądała, czy zostało to zgłoszone, co zostało zgłoszone. Musimy dostać te kamizelki, sprawdzić, czy one miały odpowiednie atesty. Ale to wszystko jest przed nami. My tego nie rozwiążemy tutaj dzisiaj - podsumowała rzeczniczka.

Nowak: wolą prywatne kamizelki, z kilku powodów

W rozmowie z TVN24 Dariusz Nowak, były policjant, wieloletni rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, powiedział, że korzystanie przez funkcjonariuszy z prywatnych kamizelek kuloodpornych jest swego rodzaju "tajemnicą poliszynela".

- Trudno powiedzieć, jak duża jest to grupa. Policjanci decydują się na prywatne kamizelki z kilku powodów. Każdy chce mieć własną, dopasowaną do proporcji swojego ciała. Zdarza się, że kamizelki służbowe są przewożone i przekazywane między funkcjonariuszami, a przez to nie zawsze są odpowiednio dopasowane. Prywatne często są wykonane z lżejszych materiałów. Znaczenie mają też względy higieniczne – nikt nie chce nosić kamizelki przepoconej przez kogoś innego - wyjaśnił Dariusz Nowak w rozmowie z TVN24.