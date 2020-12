Urzędnicy dostali urlopy w czasie protestów, bada to prokuratura

Śledczy nie ujawniają, czy postepowanie jest prowadzone z powodu złożonego przez kogoś zawiadomienia, czy prokuratura samodzielnie wszczęła śledztwo. Wiadomo natomiast, że jeszcze w październiku Prokuratura Krajowa wysłała do prokuratur regionalnych pismo, w którym informowała, że te jednostki powinny sprawdzać organizatorów marszów pod kątem sprowadzenia przez nich zagrożenia epidemicznego.

"To jest absurd"

Kulig zaznaczył też, że podejrzenia prokuratury są "absurdalne", ponieważ pracodawca nie weryfikuje poglądów politycznych swoich podwładnych. – To jest absurd, prezydent ani nie sprawdza, w jakim celu pracownicy biorą urlopy, jakie maja poglądy polityczne i czy ustosunkowują się do bieżącej rzeczywistości. To jest absolutnie indywidualna sprawa każdego pracownika – przekonuje Kulig.