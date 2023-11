Proces za podręcznik do HiT-u. Autor nie pojawił się na rozprawie

Przed Sądem Okręgowym w Krakowie ruszył proces z powództwa ojca dziecka z in vitro przeciwko profesorowi Wojciechowi Roszkowskiemu, autorowi podręcznika do przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Pozwany nie pojawił się we wtorek w sądzie. Kamil Mieszczankowski będzie wraz z pełnomocnikiem udowadniał w procesie cywilnym, że doszło do stygmatyzowania dzieci poczętych w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego.

Wojciech Roszkowski nie stawił się na rozprawę, ponieważ - jak poinformował jego pełnomocnik Artur Wdowczyk - nie otrzymał drogą pocztową zawiadomienia o terminie rozprawy.

Autorem pozwu jest ojciec dziewczynki, która przyszła na świat za pomocą metody in vitro. Przed wejściem na salę rozpraw podkreślał, że jego oburzenie wywołał ten fragment dotyczący płodności i planowania rodziny (który ostatecznie został usunięty z podręcznika):

"Wraz z postępem medycznym i ofensywą ideologii gender wiek XXI przyniósł dalszy rozkład instytucji rodziny. Lansowany obecnie inkluzywny model rodziny zakłada tworzenie dowolnych grup ludzi czasem o tej samej płci, którzy będą przywodzić dzieci na świat w oderwaniu od naturalnego związku mężczyzny i kobiety, najchętniej w laboratorium. Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju "produkcję"? Miłość rodzicielska była i pozostanie podstawą tożsamości każdego człowieka, a jej brak jest przyczyną wszystkich prawie wynaturzeń natury ludzkiej".

- Pozew jest dobrze uzasadniony, zebrane dowody jasno wskazują, że autorowi chodziło o dzieci poczęte w ramach procedury in vitro - mówił reporterowi TVN24 Kamil Mieszczankowski przed rozpoczęciem procesu. Zaznaczał, że domaga się przeprosin.

- Należą się one nie tylko nam, ale wszystkim rodzinom, które doczekały się dzieci z in vitro - podkreślał powód. Zaznaczał, że oprócz przeprosin, będzie domagał się od pozwanego wpłaty na stowarzyszenie "Nasz Bocian".

- Jak pan odniesie się do faktu, że wskazany przez pana fragment ostatecznie został usunięty z podręcznika? - dopytywał reporter.

- Uważam, że to jednoznaczne potwierdzenie słuszności naszego pozwu. Pan minister Czarnek i zdaje się autorzy i wydawnictwo doszli do wniosku, że jest to fragment, który budzi poważne kontrowersje i może być przedmiotem postępowania sądowego, co właśnie się dzieje - odpowiedział Mieszczankowski.

Pełnomocnik profesora Artur Wdowczyk podkreślił, że pozew dotyczy słów, które nigdy nie zostały napisane. - Nie widziałem nigdy, żeby pozwać kogoś za coś, czego nie napisał. To niebezpieczny proces, bo oznacza, że każdy może być pozwany za coś, czego nie napisał - stwierdził.

Pełnomocnik pozwanego chciał wyłączenia ze sprawy sędziego Waldemara Żurka

Sędzią w tym procesie został wybrany, w drodze losowania, Waldemar Żurek. Pełnomocnik pozwanego domagał się we wtorek, aby sędzia Żurek wyłączył się ze sprawy. Wdowczyk wniosek taki argumentował m.in. tym, że w przeszłości prowadził wygraną sprawę przeciwko temu sędziemu. Obrońca pozwanego powołał się też na art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w którym mowa o prawie do rzetelnego procesu, w tym rozpatrzenia sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd. Wcześniej, jeszcze w 2022 roku, adwokat pozwanego chciał odsunięcia Żurka od sprawy, sąd okręgowy nie znalazł argumentów za wycofaniem sędziego.

Internetowa zbiórka i 28 potwierdzonych ciąż

Kamil Mieszczankowski podkreślił, że wejście na drogę sądową było możliwe dzięki pieniądzom zebranym w ramach internetowej zbiórki. Niezbędną kwotę - 30 tysięcy złotych - udało mu się zgromadzić w zaledwie sześć godzin.

- Ostatecznie udało się zebrać 1100 procent więcej. Nadmiarowe środki pozwoliły na stworzenie programu "In Vitro to Hit" - opisał mężczyzna.

250 tysięcy złotych zebranych środków przekazał na program in vitro w miejscowościach, w których samorządy nie finansują tej metody. Drugie tyle dołożyły prywatne kliniki leczenia niepłodności.

W sierpniu autor zbiórki i pozwu informował, że w ramach programu poczęły się pierwsze dzieci.

- W kwietniu było już 28 potwierdzonych ciąż. Wszystko dzięki panu (Wojciechowi - red.) Roszkowskiemu - dodał z uśmiechem Mieszczankowski.

Historie szczęśliwych par opublikowało stowarzyszenie "Nasz Bocian":

"Wdzięczność za wsparcie, radość i szczęście z uzyskanego efektu, to jakby nic nie powiedzieć. Jesteśmy parą, która od ponad 6 lat odbijała się od drzwi specjalistów (...) Aż tu nagle szansa, jaka dał nam program "In vitro to HiT!". Dostaliśmy się, szok. I udało się, mamy bijące serduszko!" - napisali Kamila i Mirek.

"Wracamy właśnie z USG z naszym okruszkiem na pokładzie. Przed chwilą zobaczyliśmy serduszko. Jesteśmy tak wzruszeni, szczęśliwi i wdzięczni…" - cieszyli się Natalia i Paweł.

In vitro w Polsce

Od lipca 2013 roku do końca 2016 roku w Polsce obowiązywał rządowy program in vitro, dzięki któremu przez trzy i pół roku na świat przyszły ponad 22 tysiące dzieci. Na ten cel ze środków publicznych przeznaczono wówczas 250 milionów złotych. Po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości ówczesny minister zdrowia Konstanty Radziwiłł poinformował o rezygnacji z tego programu. W zamian pojawił się "program prokreacyjny", w wyniku którego w 15 miesięcy doszło do zaledwie 209 narodzin. Od 2016 roku leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dofinansowują niektóre samorządy.

Procedura in-vitro PAP/Adam Ziemienowicz

Niepłodność jest klasyfikowana przez WHO jako choroba cywilizacyjna. Problem ten dotyczy 15-20 proc. par w wieku prokreacyjnym. Szacuje się, że w Polsce niepłodność dotyka około trzech milionów osób.

