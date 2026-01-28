Logo strona główna
Policjanci weszli o 6 rano. "Zatrzymany został szef gruzińskiej mafii"

Zatrzymano pięć osób - w tym szefa mafii
W Poznaniu zatrzymano członków mafii
Źródło: KWP Kraków
Działali zdecydowanie i brutalnie, są już w rękach policji. W Poznaniu zatrzymano - jak podaje policja - pięciu członków gruzińskiej mafii, która specjalizowała się w rozbojach. To oni sterroryzowali i okradli jubilera w Krakowie.

Pięciu członków gruzińskiej mafii zatrzymano w środę w Poznaniu. "O 6 nad ranem policjanci jednocześnie weszli pod cztery wcześniej wytypowane adresy. Zatrzymany został 55-letni szef gruzińskiej mafii i pozostali członkowie przestępczej grupy" - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

W zatrzymaniach brało udział prawie 40 krakowskich policjantów.

Policjanci weszli w tym samym momencie do czterech mieszkań w Poznaniu
Policjanci weszli w tym samym momencie do czterech mieszkań w Poznaniu
Źródło: KWP Kraków

Łupem padło prawie milion złotych

Grupa specjalizowała się w rozbojach, a na celownik brała sklepy z biżuterią. W listopadzie 2025 roku napadli na jubilera w Poznaniu. I to również oni stoją za ostatnim, głośnym napadem na krakowskiego jubilera na osiedlu Tysiąclecia. Do tego zdarzenia doszło 19 grudnia.

Napad na jubilera w Krakowie
Napad na jubilera w Krakowie
Źródło: PAP/Art Service

"Do lokalu wchodzą zamaskowani mężczyźni. Przedmiotem przypominającym broń palną oraz siekierą w sposób wyjątkowo brutalny terroryzują właściciela i pracownika lokalu i kradną biżuterię. W czasie ucieczki ze sklepu strzelają" - tak napad relacjonuje małopolska policja.

Łupem bandytów padło wtedy prawie milion złotych. Śledztwo potraktowano priorytetowo. Nad sprawą wspólnie pracowali policjanci z komendy wojewódzkiej i miejskiej oraz Prokuratura Regionalna w Krakowie. Zabezpieczenie śladów, przeglądanie monitoringów oraz praca operacyjna sprawiły, że ustalono tożsamość sprawców rozboju.

Grupa odpowiadała za napady w Poznaniu i Krakowie
Grupa odpowiadała za napady w Poznaniu i Krakowie
Źródło: KWP Kraków

Z Krakowa do Poznania

"Trop doprowadził policjantów do Poznania. To właśnie tam rezydował szef mafii wraz ze swoim synem, który był jego prawą ręką. Kryminalni ustalili, że w napadzie na krakowskiego jubilera brało udział w sumie sześć osób. Każda z nich miała wcześniej określone role" - przekazała małopolska policja.

I tak w grupie atakującej brało udział trzech Gruzinów. Według śledczych - najprawdopodobniej zaraz po napadzie opuścili Polskę. "Kolejny mężczyzna pełnił rolę obserwatora, czy akcja przebiega zgodnie z planem, a w umówionym miejscu na bandytów czekał kierowca. Całą przestępczą realizację nadzorował osobiście szef gruzińskiej mafii" - poinformowała KWP w Krakowie.

Zatrzymano pięć osób
Zatrzymano pięć osób
Źródło: KWP Kraków

W środę wszystkich zatrzymanych przewieziono do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, gdzie wezmą udział w dalszych czynnościach. Postępowanie jest nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie.

Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi nawet 20 lat więzienia.

W kilka miesięcy ukradła jubilerowi biżuterię i złoto warte milion złotych

W kilka miesięcy ukradła jubilerowi biżuterię i złoto warte milion złotych

Lubuskie
Zastraszyli pracowników, uciekli pieszo. Trwa obława

Zastraszyli pracowników, uciekli pieszo. Trwa obława

