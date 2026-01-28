Policjanci weszli o 6 rano. "Zatrzymany został szef gruzińskiej mafii"

Pięciu członków gruzińskiej mafii zatrzymano w środę w Poznaniu. "O 6 nad ranem policjanci jednocześnie weszli pod cztery wcześniej wytypowane adresy. Zatrzymany został 55-letni szef gruzińskiej mafii i pozostali członkowie przestępczej grupy" - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.
W zatrzymaniach brało udział prawie 40 krakowskich policjantów.
Łupem padło prawie milion złotych
Grupa specjalizowała się w rozbojach, a na celownik brała sklepy z biżuterią. W listopadzie 2025 roku napadli na jubilera w Poznaniu. I to również oni stoją za ostatnim, głośnym napadem na krakowskiego jubilera na osiedlu Tysiąclecia. Do tego zdarzenia doszło 19 grudnia.
"Do lokalu wchodzą zamaskowani mężczyźni. Przedmiotem przypominającym broń palną oraz siekierą w sposób wyjątkowo brutalny terroryzują właściciela i pracownika lokalu i kradną biżuterię. W czasie ucieczki ze sklepu strzelają" - tak napad relacjonuje małopolska policja.
Łupem bandytów padło wtedy prawie milion złotych. Śledztwo potraktowano priorytetowo. Nad sprawą wspólnie pracowali policjanci z komendy wojewódzkiej i miejskiej oraz Prokuratura Regionalna w Krakowie. Zabezpieczenie śladów, przeglądanie monitoringów oraz praca operacyjna sprawiły, że ustalono tożsamość sprawców rozboju.
Z Krakowa do Poznania
"Trop doprowadził policjantów do Poznania. To właśnie tam rezydował szef mafii wraz ze swoim synem, który był jego prawą ręką. Kryminalni ustalili, że w napadzie na krakowskiego jubilera brało udział w sumie sześć osób. Każda z nich miała wcześniej określone role" - przekazała małopolska policja.
I tak w grupie atakującej brało udział trzech Gruzinów. Według śledczych - najprawdopodobniej zaraz po napadzie opuścili Polskę. "Kolejny mężczyzna pełnił rolę obserwatora, czy akcja przebiega zgodnie z planem, a w umówionym miejscu na bandytów czekał kierowca. Całą przestępczą realizację nadzorował osobiście szef gruzińskiej mafii" - poinformowała KWP w Krakowie.
W środę wszystkich zatrzymanych przewieziono do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, gdzie wezmą udział w dalszych czynnościach. Postępowanie jest nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie.
Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi nawet 20 lat więzienia.
Autorka/Autor: aa/gp
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KWP Kraków