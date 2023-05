Pożar w hotelu. Ewakuowali gości

czytaj dalej

Kobieta wpadła do szamba w Strykowie (woj. łódzkie). Mimo reanimacji nie udało się jej uratować. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. - Nawet zaglądanie do takich zbiorników jest niebezpieczne. Gromadzi się tam metan i siarkowodór, które powodują obniżenie stężenia tlenu, co grozi utratą przytomności - przypominają strażacy.