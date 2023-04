Spłonęło miejskie archiwum. Kierownik robót elektrycznych z zarzutem

Już siódma osoba usłyszała zarzuty w związku z pożarem archiwum miejskiego w Krakowie, do którego doszło w lutym 2021 roku. To kierownik robót elektrycznych. Prokuratura zapewnia, że w sprawie prowadzone są "intensywne czynności procesowe".

Hnatko podkreślił, że w sprawie realizowane są intensywne czynności procesowe - śledczy przesłuchują kolejnych świadków, weryfikują linię obrony podejrzanych. - Z uwagi na dobro śledztwa bliższe informacje dotyczące jego przebiegu, szczegółów planowanych do przeprowadzenia czynności śledczych nie mogą być obecnie udzielone - dodał prokurator.

Zarzuty dla siedmiu osób

Łącznie w sprawie pożaru archiwum miejskiego zarzuty ma teraz siedem osób. W marcu usłyszeli je kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego - zarzuty dla nich są związane z nieprawidłowościami w procesie inwestycyjnym budowy i oddania obiektu do użytkowania w latach 2017 i 2018. Obaj mężczyźni nie przyznali się do winy.

Pożar archiwum miejskiego w Krakowie

Pożar Archiwum Miasta Krakowa wybuchł 6 lutego 2021 wieczorem, a został ugaszony 11 lutego - po blisko 112 godzinach akcji. W kolejnych dniach strażacy dogaszali pogorzelisko. W sumie w działaniach brało udział ponad 800 strażaków, ok. 100 dziennie. Ogień zniszczył dwie hale, w których miasto przechowywało blisko 20 km bieżących akt. Trzecia z nowoczesnych hal archiwum ocalała - nie była jeszcze oddana do użytku.

Dotychczas do krakowskiego urzędu wróciło ok. 157 metrów bieżących uratowanych akt. Są one porządkowane i ewidencjonowane pod nadzorem konserwatorów papieru.