Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

72-latek leżał we krwi. Kilka godzin później zatrzymali kierowcę

Na komisariacie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni
Kraków
Źródło: Google Earth
Policja zatrzymała kierowcę ciężarówki, który prawdopodobnie potrącił pieszego na ulicy Łagiewnickiej w Krakowie i odjechał. 72-latek przez jakiś czas nie otrzymał pomocy, leżąc na ziemi z ciężkim urazem nogi. Zmarł w szpitalu.

Do wypadku doszło w czwartek rano na ulicy Łagiewnickiej w Krakowie. To mało uczęszczana, lokalna droga. Po godzinie 11 zauważono leżącego na jezdni starszego mężczyznę z ciężkim urazem nogi. W pobliżu nie było nikogo innego i z początku nie było jasne, co się stało.

Profesjonalna pierwsza pomoc

Około godziny 11.20 policja otrzymała zgłoszenie o rannym. Jak zrelacjonował portal Kraków112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie, jako pierwsi pomocy udzielili mu świadkowie, "zakładając stazy taktyczne tamujące krwotoki czy udzielając wsparcia psychologicznego". Do wpisu dołączono zdjęcie, na którym widać, że poszkodowany mężczyzna stracił dużą ilość krwi.

Wzorową reakcję świadków potwierdził w rozmowie z tvn24.pl młodszy brygadier Paweł Karpowicz, oficer prasowy krakowskiej straży pożarnej.

- Stwierdzono bardzo poważne obrażenia obu kończyn dolnych i twarzoczaszki. Pracownik pobliskiej budowy przed przybyciem strażaków udzielił pierwszej pomocy. Jak się okazało, niedawno ukończył on kurs pierwszej pomocy i akurat miał przy sobie dwie stazy taktyczne. Obie przydały mu się w tej sytuacji. W profesjonalny sposób założył poszkodowanemu opaski uciskowe i wstępnie zaopatrzył rany. To pokazuje, jak ważne są szkolenia i zdobywanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy - podkreślił Karpowicz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Leżał na jezdni w kałuży krwi

Leżał na jezdni w kałuży krwi

WARSZAWA
Tragedia na parkingu. Potrącona kobieta, za kierownicą jej córka

Tragedia na parkingu. Potrącona kobieta, za kierownicą jej córka

Lubuskie

Pieszy zmarł w szpitalu

72-latek został przekazany ratownikom medycznym, którzy zabrali go do szpitala. W piątek policja przekazała informację, że mężczyzna nie przeżył.

Po około trzech godzinach od zgłoszenia Komenda Miejska Policji w Krakowie opublikowała komunikat, w którym poinformowano, że "najprawdopodobniej doszło do potrącenia". Zaapelowano do świadków zdarzenia o kontakt z krakowską policją.

Zatrzymano kierowcę

Jak powiedział tvn24.pl komisarz Piotr Szpiech, oficer prasowy komendy miejskiej policji, jeszcze tego samego dnia zatrzymano kierowcę ciężarówki.

- W okolicy trwają prace budowlane, w pobliżu poruszają się pojazdy ciężarowe. Funkcjonariusze ustalili, że jeden z samochodów ciężarowych najprawdopodobniej potrącił starszego mężczyznę. W związku z tym zostały przeprowadzone oględziny pojazdu, zatrzymano też kierującego, z którym obecnie prowadzone są czynności - powiedział nam w piątek po godzinie 15 komisarz Szpiech.

Kierowca w chwili zatrzymania był trzeźwy.

Policja interweniowała w miejscu wypadku (zdjęcie ilustracyjne)
Policja interweniowała w miejscu wypadku (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Shutterstock
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaStraż pożarnaPierwsza pomocWypadkiWypadekPotrącenie
Czytaj także:
Wołodymyr Zełenski Donald Tusk
"Nikt nie może zakwestionować wspólnego interesu dwóch dumnych narodów"
Polska
Szkoła podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze
Wykorzystują śmierć 11-letniej Danusi, żeby siać "świadomą dezinformację"
Wrocław
Powódź w Boliwii
"Straciłam kuchnię, którą dostałam od syna na urodziny"
METEO
imageTitle
Tomasiak blisko czołówki w kwalifikacjach. Wielki pech Wąska
EUROSPORT
Ulice Tokio, stolicy Japonii
Historyczna decyzja. Jen traci na wartości
BIZNES
Prokuratura Okręgowa Warszawa
"Podrobiony dokument w postaci testamentu". Prokuratura o sprawie Piebiaka
Polska
nozownik
Ruszył na policjantów, został zastrzelony. Śledztwo umorzone
Katowice
imageTitle
Kwalifikacje w Engelbergu (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
shutterstock_2660243863
Dodatkowe miliony dla NFZ. Tym razem z resortu zdrowia
Zdrowie
Pochmurno, zimno, grudzień, mróz
Zmiana w pogodzie będzie następować powoli
METEO
shutterstock_2454619673
Nowe limity na auta firmowe. Obejmą też wcześniejsze umowy
BIZNES
Budynek DPS prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety we Wschowie
Przemoc w ośrodku dla dzieci. Wojewoda czeka na wyniki kontroli
Lubuskie
52 min
pc
Matka, córka i sto tysięcy obserwujących. Co może pójść nie tak?
I co teraz?
Prezydent Korei Południowej Li Dze Mjung
Prezydent chce pomóc rodakom, którym wypadają włosy
Maciej Wacławik
Załamani piłkarze Legii. To ostatnio częsty widok
Legia nad przepaścią. "Dawał sygnały"
Krzysztof Zaborowski
Protest w Łomiankach
Mają dość korków. Protestują na pasach
WARSZAWA
Ministerstwo Sprawiedliwości
Przerwane wsparcie dla pokrzywdzonych przestępstwem. "Jesteśmy zawieszeni"
Polska
imageTitle
Papszun powitany przez Legię. "Jestem wzruszony"
EUROSPORT
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Nie było karetki, pojechali strażacy
Trójmiasto
Mateusz Morawiecki i Michał Dworczyk
Dworczyk usłyszał dwa zarzuty. "Kuriozalne"
Polska
GDDKiA udostępniła odcinek S1 z Bielska-Białej do Brzeszcz
Nowe odcinki ekspresówki otwarte dla kierowców
BIZNES
shutterstock_2276896629_1
"Śmiercionośny wirus" po raz pierwszy wykryty w oddechu wielorybów
METEO
Trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii
Trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. "Myślałem, że coś spadło na dom"
METEO
Klępa z łoszakiem przy szlaku od Sierakowa do Pociechy
Rozdrażniona klępa postraszyła spacerowiczów
WARSZAWA
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Zabójstwo Mai z Mławy. Prokuratura poinformowała o decyzji Grecji
WARSZAWA
Nagranie pochodzi z 1997 r.
Parodiował papieża. Po latach zapewnia: śpię bardzo spokojnie
Polska
imageTitle
Miliony dla polskich klubów. Raków zarobił najwięcej
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski, Karol Nawrocki
"Rosja pragnie zrujnować relacje Ukrainy i Polski. Nie dajmy jej tego zrobić"
Polska
imageTitle
Sensacja w Pucharze Świata. W Val Gardenie najlepszy Czech
EUROSPORT
praca biuro shutterstock_2572543283
Zmiany w Kodeksie pracy. Decyzja Senatu
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica