Starszy posterunkowy Jakub Kulik ranny w ataku w Krakowie opuścił szpital Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Iga Dzieciuchowicz / tvn24.pl

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List otwarty do mediów Jakuba Kulika został opublikowany w poniedziałek wieczorem przez małopolską policję.

Funkcjonariusz podziękował "za wszystkie słowa wsparcia, otrzymane wiadomości, listy, rysunki przygotowane przez dzieci, organizowane zbiórki oraz wszelkie gesty solidarności i życzliwości". "Jestem głęboko poruszony ogromem okazanej dobroci. Każdy z tych gestów ma dla mnie niezwykle duże znaczenie i daje mi wiele siły w tym trudnym czasie" - napisał.

"Obecnie chciałbym jednak skupić się przede wszystkim na tym, co jest dla mnie najważniejsze - swoim powrocie do zdrowia oraz mojego przyjaciela, partnera z patrolu, który nadal przebywa w szpitalu. Z nadzieją i niecierpliwością oczekuję na jego powrót do pełni sił oraz moment, w którym będzie mógł opuścić szpital" - przekazał.

✉️ List otwarty do mediów 📻 📺 🎥 📸 🤳



Szanowni Państwo,

pragnę z całego serca podziękować za wszystkie słowa wsparcia, otrzymane wiadomości, listy, rysunki przygotowane przez dzieci, organizowane zbiórki oraz wszelkie gesty solidarności i życzliwości. Jestem głęboko poruszony… — Małopolska Policja (@kwpkrakow) November 23, 2026 Rozwiń

Kulik zwrócił się również z prośbą o uszanowanie prywatności jego, rodziny i osób mu bliskich. "To dla nas wszystkich niezwykle trudny czas i bardzo potrzebujemy teraz spokoju oraz przestrzeni, by móc skupić się na tym, co naprawdę istotne. Dlatego też proszę o zrozumienie, że w tym momencie nie jestem gotowy na rozmowy z przedstawicielami mediów ani udzielanie komentarzy dotyczących zaistniałych wydarzeń" - przekazał.

"Wierzę, że przyjdzie jeszcze czas na osobiste podziękowania za okazane wsparcie i życzliwość. Dziś proszę przede wszystkim o wyrozumiałość i danie nam możliwości przeżywania tych trudnych chwil z dala od zainteresowania mediów" - dodał.

Jakub Kulik opuścił szpital

Wcześniej informację o wypisaniu policjanta ze szpitala potwierdziło biuro prasowe Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II.

Policja poinformowała, że funkcjonariusz został przewieziony do innej placówki medycznej, gdzie będzie kontynuował leczenie.

Jak przekazał wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, Jakub Kulik przebywa obecnie w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu, gdzie będzie przechodził rehabilitację.

Wojewoda poinformował też, że w pozostałych czterech krakowskich szpitalach leży czworo poszkodowanych. Stan wszystkich jest stabilny.

Zamach w Krakowie

Do ataku w Krakowie doszło 7 listopada. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. W nocy tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja znalazła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu.

Zamachowca unieszkodliwili dwaj policjanci: starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański, którzy ruszyli za nim w pościg. Na skrzyżowaniu ulicy Stradomskiej z Dietla napastnik uderzył w auto, zatrzymał się, wysiadł i zaczął strzelać do policjantów. Obaj odpowiedzieli ogniem i obaj zostali ranni. Jednemu z nich udało się jednak trafić zamachowca, który padł na ziemię. Wtedy drugi z rannych policjantów dźwignął się ostatkiem sił i oddał do leżącego napastnika kilka strzałów z bliskiej odległości, pozbawiając go możliwości ponownego sięgnięcia po broń.