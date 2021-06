Arcybiskup Jędraszewski: to nasz obowiązek dziękować Bogu za Jarosława i Lecha Kaczyńskich

Jarosław Kaczyński i grupa polityków partii rządzącej wzięli udział w piątek na Wawelu w nabożeństwie zorganizowanym z okazji 72. rocznicy urodzin tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Arcybiskup Marek Jędraszewski podkreślał w homilii, mówiąc o Lechu i Jarosławie Kaczyńskich, że "to nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich". Później delegacja polityków i rodzina pary prezydenckiej odwiedzili grób tragicznie zmarłej pary prezydenckiej. 18 czerwca to również miesięcznica pogrzebu głowy państwa i jego małżonki.

Arcybiskup Jędraszewski: to nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za Lecha i Jarosława Kaczyńskich

Dodał, że dalej jest "miejsce na dziękowanie za życie". - To wątek bardzo osobisty. Ale my wszyscy jako wspólnota, wspólnota Kościoła, żyjąca nauką Chrystusa, mamy prawo, by dziękować za to życie świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pana prezesa w kategoriach ludu Bożego, który cieszy się, że w nim od tylu lat są, żyją takie osoby. To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich. Mamy także obowiązek dziękowania za dar ich życia dla Polski - powiedział metropolita krakowski.