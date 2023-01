Ucieczka przed policją zakończona na drzewie. Kierowca pod wpływem narkotyków

Uciekając przed policją uderzył w drzewo

Mężczyzna wjechał do Krakowa i uciekał przed nieoznakowanym radiowozem przez pół miasta. Zatrzymano go dopiero w centrum, bo rozbił się na skrzyżowaniu alei Słowackiego z ulicą Montelupich. - W trakcie ucieczki kierujący bmw doprowadził do kolizji z autobusem MPK i z osobową skodą. Następnie uderzył w drzewo - przekazał nam podkomisarz Piotr Szpiech, oficer prasowy krakowskiej policji.

Za prowadzenie pojazdów pod wpływem środków odurzających grozi do dwóch lat pozbawienia wolności. Posiadanie narkotyków to przestępstwo zagrożone karą do trzech lat więzienia, z kolei za niezatrzymanie się do kontroli policyjnej grozi nawet pięć lat więzienia.