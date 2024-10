czytaj dalej

Funkcjonariusze CBŚP w Krakowie i Poznaniu zatrzymali łącznie 19 osób, które są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przemyt i wprowadzanie do obrotu narkotyków. Do sprawy przyczyniły się zeznania świadka koronnego, po których przedstawiono także zarzut zabójstwa Andrzejowi K., do którego doszło w 2002 roku w jednym z poznańskich klubów.