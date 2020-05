"Kradli luksusowe samochody, używając metody na walizkę"

Zatrzymany lider gangu

Zatrzymani to 43-letni lider grupy z powiatu krakowskiego i jego 24-letni wspólnik z powiatu kazimierskiego. U jednego z nich funkcjonariusze zabezpieczyli ostrą amunicję i karabinek pneumatyczny.

Jak poinformował Sebastian Gleń, mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału wspólnie z innymi osobami w zorganizowanej grupie przestępczej, trudniącej się kradzieżami z włamaniem do samochodów, ich demontażem i sprzedawaniem na części.

Podejrzani - decyzją sądu - na trzy miesiące trafili do aresztu. Za kradzieże samochodów grozi im do 10 lat pozbawienia wolności, a za udział w zorganizowanej grupie przestępczej - do pięciu lat więzienia.