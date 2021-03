"Wyprali ponad siedem milionów złotych". Zatrzymani informatyk i prawnik

Dwie osoby zostały zatrzymane w ubiegłym tygodniu, jednak policja poinformowała o sprawie dopiero w czwartek. Podejrzani to radca prawny i informatyk

Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Sebastian Gleń przekazał, że działalność grupy polegała na odpłatnym tworzeniu prac dyplomowych - licencjackich, inżynierskich i magisterskich, a także rozpraw doktorskich. Wykorzystywali specjalnie stworzony do tego celu system informatyczny. Dzięki niemu odbierali oni poszczególne zlecenia i przydzielali je konkretnym redaktorom; ci następnie pisali poszczególne rozdziały i całe prace dyplomowe, sporządzali spisy treści i konspekty.

Ponad 11 tysięcy wpłat

Rzecznik wyjaśnił, że stworzone w ten sposób prace przedkładane były następnie promotorom na uczelniach wyższych na terenie kraju. Prace te stanowiły zatem podstawę do przyznawania tytułów zawodowych licencjata, inżyniera, magistra i tytułu naukowego doktora oraz wydania dyplomów ukończenia studiów wyższych. W ten sposób rektorzy uczelni wprowadzani byli w błąd co do ich rzeczywistego autorstwa. Jak dodał Gleń, "dotychczas zidentyfikowano ponad 11 tysięcy wpłat dokonanych przez kilka tysięcy zleceniodawców".