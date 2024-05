Dwóch policjantów i jeden biegły weszli w poniedziałek do krakowskiego Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego. Jest to związane ze śledztwem prowadzonym w związku z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. W TVN24 ujawniliśmy nagranie, na którym widać lekarza podłączonego do kroplówki w czasie przyjmowania pacjentów. Miał zażywać silnie uzależniające środki.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie to jeden z największych ośrodków medycznych w Małopolsce. Dziennikarz Mateusz Kudła w reportażu TVN24 ujawnił informacje o nieprawidłowościach, do których mogło dochodzić w placówce w związku ze znikającymi lekami narkotycznymi i lekarzu aplikującym sobie lekarstwa do kroplówki w czasie przyjmowania pacjentów.

Reporter dotarł do nagrania, na którym jeden z pracowników SOR podczas dyżuru zleca stażystce wstrzyknięcie leku do kroplówki, do której jest podłączony. Według naszych informatorów w ampułce miałby zanajdować się bardzo niebezpieczny i silnie uzależniający fentanyl.

"Skoczysz mi po ampułeczki?". Co brał lekarz na dyżurze? Mateusz Kudła

Szpital Żeromskiego w Krakowie TVN24

Policja i biegły weszli do szpitala

Sprawą zajęła się krakowska prokuratura. Prowadzone jest śledztwo w związku z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Pracownicy szpitala wzywani są na świadków.

OGLĄDAJ TEŻ W TVN24 GO: Lekarz miał podbierać ampułki z SOR. Dyrektor jednak wiedział o problemie? Nagranie >>>

Jak dowiedział się Mateusz Kudła, w poniedziałek do szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie weszli - na zlecenie krakowskiej prokuratury - dwaj policjanci i biegły. Zabezpieczyli dokumentację papierową i elektroniczną Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jest to związane z prowadzonym śledztwem. Informację potwierdził prokurator Janusz Kowalski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Google Maps

Autorka/Autor:Mateusz Kudła, akr/kab

Źródło: TVN24