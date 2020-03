Szła ulicą, poczuła szarpnięcie i straciła połowę włosów. "Fryzjer" już z zarzutami

Grzywna a nawet rok pozbawienia wolności – taka kara grozi młodemu mężczyźnie, który 10 stycznia obciął włosy 26-latce w Krakowie. Do zdarzenia doszło wieczorem koło przystanku Stary Kleparz przy ul. Basztowej.

Patrol, który przybył na miejsce, wraz z pokrzywdzoną obserwował okolicę, ale nie pomogło to w ustaleniu sprawcy.

Dlaczego to zrobił?

- Po publikacji wizerunku mężczyzna sam zgłosił się na komendę w sobotę. Nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego tak się zachował. Do tej pory nie był karany. Wszystko wskazuje na to, że był to jednostkowy przypadek – mówi Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji.