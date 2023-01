"Wypłacił pieniądze pochodzące z przestępstwa". Policja publikuje jego wizerunek

czytaj dalej

Witold Szczepan, operator kamery od lat pracujący w stacji TVN, zmarł 19 stycznia. "Nigdy nie zapomnę, kiedy wyszedłem na scenę Big Brothera. Stałeś za główną kamerą w studiu. Uśmiechnąłeś się i powiedziałeś: 'Luz niczym się nie przejmuj. Pamiętaj, że mówisz do mojej kamery. Jak by co, jestem zaraz za nią' i przybyliśmy piątkę - napisał w mediach społecznościowych prezenter pogody "Dzień Dobry TVN", Bartek Jędrzejak.