Szarpał się, próbował uciec przez okno, w końcu zapłacił karę za jazdę bez biletu. Jeden z kontrolerów doznał urazu

Kraków. Kolejny atak na kontrolera biletów

10 tysięcy kar za jazdę bez biletu miesięcznie

Rewizor zajmuje się kontrolą biletów w Krakowie od marca 2022 r. Miesięcznie w tym mieście wystawia 9-10 tysięcy wezwań do zapłaty kar za jazdę bez ważnego biletu. Rekordowy był listopad, kiedy wezwanie do zapłaty otrzymało 11 tysięcy osób. Poprzednia spółka zajmująca się w Krakowie kontrolami sporządzała średnio ponad 7 tysięcy wezwań do zapłaty. Przy czym, według rzecznika spółki, wówczas nie wypisywano kar na przykład osobom bezdomnym lub nietrzeźwym. - My musimy wypisać karę każdemu z nieważnym biletem - powiedział.