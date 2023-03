Zabójstwo profesora AGH. Biegli: podejrzany Leszek O. był niepoczytalny

czytaj dalej

Michaił Korotkow, który jako pierwszy opublikował zdjęcia pociągu pancernego Władimira Putina, opuścił Rosję - napisał dziennik "The Washington Post". Po inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę Korotkow obawiał się, że jego fotografie mogą zostać wykorzystane do oskarżenia go o sabotaż lub terroryzm.