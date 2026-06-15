Kraków Tragiczna śmierć lekarza w Krakowie. Jest decyzja sądu w sprawie podejrzanego Anna Winiarska |

Zabójstwo lekarza w szpitalu. "35-latek miał zaatakować też pielęgniarkę" Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service

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Decyzja sądu zapadła w poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Krakowie na posiedzeniu niejawnym. Sąd postanowił przychylić się do wniosku o umorzenie skierowanego przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie, która wskazywała, że - zgodnie z opinią biegłych - sprawca w momencie zbrodni był niepoczytalny.

Zgodnie z postanowieniem sądu mężczyzna zostanie umieszczony w zakładzie psychiatrycznym - w ramach stosowania środka zabezpieczającego. Prokuratura wnioskowała o to, ponieważ według śledczych, w związku z chorobą psychiczną W., istniałoby duże prawdopodobieństwo dokonania przez niego w przyszłości podobnego przestępstwa.

Doprowadzenie podejrzanego o zabójstwo lekarza do siedziby Sądu Okręgowego w Krakowie Źródło zdjęcia: PAP/Art Service

W poniedziałek sąd przesłuchał trzech biegłych - psychologa i dwóch psychiatrów, którzy wydawali opinię w sprawie niepoczytalności mężczyzny. Z aresztu został doprowadzony Jarosław W. W posiedzeniu uczestniczyła także rodzina zmarłego lekarza.

Tragiczna śmierć lekarza w Krakowie

Do tragedii doszło 29 kwietnia zeszłego roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Do gabinetu, w którym 47-letni ortopeda Tomasz Solecki badał pacjentkę, wtargnął 35-letni mężczyzna i zaatakował medyka nożem.

Na miejsce natychmiast zostali wezwani ratownicy. Podjęto akcję reanimacyjną i w jej trakcie lekarz został przewieziony na blok operacyjny. Operacja trwała dwie godziny, ale rany były zbyt rozległe, życia medyka nie udało się uratować.

Napastnikiem okazał się funkcjonariusz Służby Więziennej. Prokuratura przedstawiła mu wtedy zarzuty zabójstwa lekarza i usiłowania zabójstwa pielęgniarki. Sąd go tymczasowo aresztował.