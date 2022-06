Ukrywał się przed policją w skrytce pod podłogą. Wpadł przez źle zawinięty dywan

Do zatrzymań doszło na przestrzeni kilku ostatnich tygodni w Krakowie. Jednak policja informuje o nich dopiero teraz.

Lokatorzy zapewniali, że podejrzanego nie ma w mieszkaniu

Pierwszy z podejrzanych o kradzieże rowerów, 38-latek, został zatrzymany 9 maja w okolicach Stradomia. W trakcie jego przeszukania mundurowi znaleźli amfetaminę. 44-latek wpadł nieco później, bo 19 maja, we Wrocławiu. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna przyjeżdżał do stolicy Małopolski, by kraść jednoślady. Z kolei 25 maja w ręce mundurowych wpadł ostatni z podejrzanych.