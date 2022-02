Podając się za pracownika administracji, miał seksualnie napastować swoje ofiary. Policja szuka pokrzywdzonych

czytaj dalej

Od wtorku przy wjeździe do Włoch z innych krajów Unii Europejskiej nie trzeba już okazywać negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać również w Hiszpanii. Dotyczą one turystów, którzy wjeżdżają do tego kraju na podstawie testów antygenowych - okres ich ważności skrócono z 48 do 24 godzin.