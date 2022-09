To była jedna z największych zagadek polskiej kryminalistyki. Sąd ogłosił wyrok w sprawie brutalnego zabójstwa studentki

Krakowski sąd okręgowy wydał w środę wyrok w sprawie brutalnego morderstwa studentki Katarzyny Z., do którego doszło prawie 25 lat temu. Oskarżony o ten czyn Robert J. został skazany na dożywocie.

To finał jednej z największych zagadek polskiej kryminalistyki. Robert J. - oskarżony o brutalne zabicie studentki, której fragmenty skóry i ciała pod koniec lat 90. wyłowiono z Wisły - od kilku lat przebywa w areszcie.

W środę na sali sądowej tylko częściowo mogli być obecnie dziennikarze. Robert J. nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Wyrok jest nieprawomocny, a jego uzasadnienie jest niejawne.

- Oskarżonego Roberta J. sąd uznaje za winnego tego, że w nieustalonym dniu w okresie 12 listopada 1998 do dnia 14 stycznia 1999 roku, działając z mieszanej motywacji, zasługującej na szczególne potępienie, pozbawił życia Katarzynę Z., po czym dokonał zdjęcia znacznej powierzchni powłok ciała pokrzywdzonej, w tym gruczołów piersiowych, i wypreparował intymne części ciała. Następnie w celu ukrycia zbrodni dokonał rozkawałkowania zwłok pokrzywdzonej poprzez odcięcie powłok tułowia, oddzielenie głowy, kończyn górnych i dolnych oraz pośladków, czym zbezcześcił zwłoki ludzkie Wyrzucił dwa odcięte pośladki i prawą kończynę dolną do Wisły, a skórę tułowia wraz z puklem włosów do komory napędu wodnego pchacza Łoś K19, zacumowanego w pobliżu prawego nadbrzeża Wisły – ogłosiła sędzia Beata Marczewska. Jak zaznaczyła, motywacja Roberta J. "wynikała z zaburzeń preferencji seksualnych o typie złożonym o cechach sadystycznych i fetyszystycznych z elementami nekrosadyzmu, fetyszyzmu nekrofilnego".