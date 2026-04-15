Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Chcą "stworzyć na nowo" plac u stóp Wawelu. Tak ma wyglądać

|
Plac Wielkiej Armii Napoleona
Przebudują plac Wielkiej Armii Napoleona u stóp Wawelu. Miasto pokazało wizualizacje
Źródło: Urząd Miasta Krakowa
Plac Wielkiej Armii Napoleona u podnóży Wawelu ma zostać przebudowany. Władze Krakowa pokazały wizualizacje projektu, który ma zmaterializować się najdalej za trzy lata. Przewidziano skwery z drzewami, podziemny zbiornik retencyjny i muzeum poświęcone Wiśle.

Modernizacja placu i zmiana jego charakteru mają związek z zaplanowaną budową podziemnego zbiornika retencyjnego, który powstanie pod obecnym parkingiem dla autokarów na głębokości około 18 metrów. Głównym zadaniem zbiornika będzie zatrzymywanie nadmiaru wody deszczowej, zmniejszenie ryzyka cofania ścieków do piwnic i wylewania ich na ulice. Szacowany koszt to 60-80 milionów złotych netto.

Źródło: Bogusław Świerzowski, Urząd Miasta Krakowa

Skwery, oczka wodne i przestrzeń dla wydarzeń

Jak poinformowali we wtorek podczas konferencji prasowej przedstawiciele magistratu, przy okazji tej inwestycji miasto chce, aby betonowy obecnie plac stał się bardziej przyjazny dla spacerowiczów.

Bartłomiej Plewnia

– Sytuacje, w których potrzebujemy dużych inwestycji infrastrukturalnych, bywają dużymi wyzwaniami technicznymi. Chcieliśmy, żeby to wyzwanie było szansą na otwarcie tych przestrzeni na nowo i zrobienie czegoś, co będzie zasługiwało na tę lokalizację – powiedział prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. W kwestii finalnego planu zagospodarowania placu odbędzie się drugi etap konsultacji społecznych. Potrwa on od 21 kwietnia do 15 maja.

Według Miejskiej Ogrodniczki Katarzyny Opałki, podczas dotychczasowych konsultacji społecznych w tej sprawie mieszkańcy wskazywali przede wszystkim na potrzebę zazielenienia tego miejsca. Zgodnie z projektem zaprezentowanym na briefingu, na placu powstaną skwery z drzewami, ławkami, oczkami wodnymi i miejscami do rekreacji. Będzie też miejsce dla uprawiania sportów miejskich i zabawy dla dzieci. Część placu bliżej Wawelu pozostanie pusta, tam będą mogły odbywać się dotychczasowe wydarzenia, jak np. kino letnie.

Źródło: Urząd Miasta Krakowa
Źródło: Urząd Miasta Krakowa
Źródło: Urząd Miasta Krakowa
Źródło: Urząd Miasta Krakowa
Źródło: Urząd Miasta Krakowa
Źródło: Urząd Miasta Krakowa
Źródło: Urząd Miasta Krakowa

Nowe muzeum pod Wawelem

– Mamy szansę stworzyć tę przestrzeń na nowo. Chcielibyśmy przywrócić ją mieszkańcom, bo teraz korzysta z niej niewiele osób, przede wszystkim wykorzystać jej gigantyczny potencjał – podkreśliła Opałka, dodając, że projekt rewitalizacji placu był inspirowany krakowskim odcinkiem Wisły. – Wiemy, że bez Wisły nie byłoby naszego miasta, to ona kształtowała sposób, w jaki przez wieki to miasto się rozwijało. Chcielibyśmy, żeby ta przestrzeń stała się bardziej zwrócona w stronę rzeki – dodała.

W dawnej siedzibie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego powstanie oddział Muzeum Krakowa – Muzeum Rzek Krakowskich. Planowana instytucja ma ukazać znaczenie Wisły i jej dopływów dla miasta, a także opowiedzieć o tradycjach, codziennych doświadczeniach i legendach związanych z krakowskimi rzekami.

- Chcemy, żeby to nie było tylko muzeum, w którym pokażemy różne eksponaty, ale żeby to było miejsce, w którym spotyka się społeczność odtwarzająca stare tradycje flisackie na rzece – zapowiedział dr Michał Niezabitowski.

W kwestii ostatecznej nazwy nowego oddziału Muzeum Krakowa zostanie zorganizowana ankieta dla mieszkańców. Do wyboru zaproponowano kilka wariantów, m.in. "Muzeum Rzek Krakowskich", "Muzeum Rzeki", "Muzeum Rzeki w Mieście", "Muzeum Nurt" oraz "Przystań Muzeum".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Bogusław Świerzowski, Urząd Miasta Krakowa

Udostępnij:
Tagi:
KrakówSamorządMałopolska
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica