Incydent na krakowskim lotnisku. Pilot zgłosił dym

Port lotniczy Kraków-Balice Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. W czwartek rano samolot easyJet miał wylecieć z lotniska w podkrakowskich Balicach do Paryża. Tak się jednak nie stało.

155 pasażerów w samolocie

Jak poinformowała tvn24.pl Natalia Vince z Kraków Airport, pilot zgłosił przed startem informację o możliwym zadymieniu. - W samolocie uruchomiły się czujki. W związku z tym zgodnie z procedurami zadziałała straż pożarna. Nie stwierdzono zagrożenia, okazało się, że dymu nie było. W tej chwili trwa deboarding (opuszczanie samolotu - red.) przez pasażerów - powiedziała Vince.

Samolot stoi na płycie lotniska. W maszynie znajdowało się 155 pasażerów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD