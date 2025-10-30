Incydent na krakowskim lotnisku. Pilot zgłosił dym

Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. W czwartek rano samolot easyJet miał wylecieć z lotniska w podkrakowskich Balicach do Paryża. Tak się jednak nie stało.
155 pasażerów w samolocie
Jak poinformowała tvn24.pl Natalia Vince z Kraków Airport, pilot zgłosił przed startem informację o możliwym zadymieniu. - W samolocie uruchomiły się czujki. W związku z tym zgodnie z procedurami zadziałała straż pożarna. Nie stwierdzono zagrożenia, okazało się, że dymu nie było. W tej chwili trwa deboarding (opuszczanie samolotu - red.) przez pasażerów - powiedziała Vince.
Samolot stoi na płycie lotniska. W maszynie znajdowało się 155 pasażerów.
