Piłkarze zagrali mecz z osobami z zespołem Downa. Był remis, padło 12 bramek

Nie dyskutujemy i nie ma mowy o podniesieniu 500 plus do 1000 plus - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska. W tym roku priorytetem, jaki stanął przed polskim budżetem, jest szeroko pojęte bezpieczeństwo - dodała. W środowym wydaniu "Super Express" opublikował sondaż Instytutu Badań Pollster, w którym 70 proc. badanych stwierdziło, że podniesienie 500 plus do 1000 zł pomogłoby PiS wygrać jesienne wybory parlamentarne.