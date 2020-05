Pijani turyści jeździli koparką po placu budowy i wspinali się na rusztowania

Była zabawa, są konsekwencje

Policjanci przerwali beztroską zabawę samozwańczych budowlańców i wylegitymowali ich. - Młodzi mężczyźni mieli trudności z wysławianiem się, bełkotali i czuć było od nich wyraźną woń alkoholu. Przyznali, że do Krakowa przyjechali w celach towarzyskich, spożywali alkohol i spacerowali po jednym z osiedli. Kiedy zobaczyli ogrodzony teren budowy, postanowili przeskoczyć przez bramę i tam poszukać nowych "atrakcji" – podaje Gleń.

- Teraz zabawa już się skończyła i mieszkańcom Koszalina przyjdzie zmierzyć się z jej konsekwencjami. A te nie będą zabawne, bowiem mężczyźni odpowiedzą za wdarcie się na ogrodzony teren, za co Kodeks karny przewiduje karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Ponadto 19-latek, który wsiadł za kierownicę koparki, odpowie za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, za co może spędzić w więzieniu nawet dwa lata – wylicza rzecznik policji.