Pielęgniarki: nie dostajemy dodatku covidowego. Jest zawiadomienie w prokuraturze

- Mamy pretensje do ministerstwa, bo prawo tam jest stanowione. Nawet ministerstwo na temat własnych rozporządzeń wypowiada się: "wydawać by się mogło". Jak w kabarecie – mówi Grażyna Gaj, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Małopolsce. I dodaje: - Przez kilka miesięcy nikt nie potrafił powiedzieć na przykład, co znaczy incydentalność, czyli praca z pacjentem sporadycznie. Nikt tego nie dookreślił i dyrektorzy pewnie do dzisiaj nie wiedzą, jak to robić.