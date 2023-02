Pięcioraczki mają siedmioro rodzeństwa. "Na początku powiedzieliśmy o trójce, nie chcieliśmy przerażać dzieci"

Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy to pięcioraczki, które przyszły na świat w niedzielę (12 lutego). Jak zapewnia prof. Ryszard Lauterbach, p.o. kierownika Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, stan zdrowia dzieci nie budzi obaw.

Zaraz po porodzie noworodki trafiły na dwa różne oddziały, jednak teraz lekarze planują umieścić je na jednym. - Na tym oddziale mama będzie mogła rozglądać się po pięciu inkubatorach, dotykać pięciu maluchów, które będą przebywać w zasięgu jej wzroku i rąk. Liczymy na to, że uda nam się te dzieci doprowadzić do dobrego i szczęśliwego momentu, kiedy będą przebywać z rodzicami, aczkolwiek nie pozbędziemy się kontaktu z nimi, bo będą przyjeżdżać do nas i będziemy kontrolować ich rozwój, doradzać i konsultować - wyjaśnił prof. Lauterbach.

Mama pięcioraczków: rodzeństwo nie od razu wiedziało, że będzie aż piątka nowych dzieci

Pytana o własne samopoczucie mama odparła, że "czuje się dużo lepiej, niż myślała". - Emocje są różne. Jest oczywiście strach, o dzieci, o to jak to będzie, natomiast jest to coś niezwykłego, co nie jest dane każdemu. Większą szansę mamy wygrać w totolotka, niż posiadać taką gromadkę - zażartowała pacjentka.