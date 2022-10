Pięć osób zatrzymanych za porwanie i pobicie. Policja: wśród zatrzymanych adwokatka

czytaj dalej

Co zrobić, aby uruchomić wypłatę unijnych pieniędzy dla Polski? Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną Michał Laskowski przypominał w "Faktach po Faktach", że należałoby "zmienić system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów". Jego zdaniem "można to zrobić w ciągu kilku dni", ale "nie ma woli". Profesor Stanisław Biernat, były wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, mówił, że "jeżeli zestawiamy to z wypowiedziami polityków i z innymi przedsięwzięciami o różnym charakterze, to jest to naprawdę przygotowywanie do polexitu".