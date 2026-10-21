Kraków Piątkowska weszła na mównicę i zwróciła się do Gibały. "Trochę cringe'owe" Bartłomiej Plewnia |

Gibała po zaprzysiężeniu: stoimy u progu nowego rozdziału naszego miasta Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Na środę zwołana została pierwsza po zaprzysiężeniu nowego prezydenta Krakowa Łukasza Gibały sesja rady miasta. Polityk na początku posiedzenia podtrzymał między innymi swoją zapowiedź dotyczącą przywrócenia biletu 20-minutowego na przejazdy komunikacją miejską i zaproponował zawieszenie partnerstwa z Lwowem w związku z decyzją radnych obwodu lwowskiego o upamiętnieniu w 2027 roku Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i jej dowódcy Romana Szuchewycza.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Łukasz Gibała prezydentem Krakowa. Złożył ślubowanie

Po Gibale na mównicę weszła senator Monika Piątkowska, która była kandydatką KO i PSL w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Przegrała w drugiej turze z Łukaszem Gibałą, uzyskując 37,88 procent poparcia.

Monika Piątkowska w sali obrad Rady Miasta Krakowa Źródło zdjęcia: PAP

Piątkowska do Gibały: nie handlujemy stołkami

Piątkowska zaczęła przemówienie od pogratulowania Gibale zwycięstwa i zapewnienia, że przyjęła wynik wyborów z szacunkiem. Poinformowała, że na czwartek zaplanowane jest jej spotkanie z nowym prezydentem.

- Mam nadzieję, że będzie to merytoryczna i dobra współpraca na rzecz naszego miasta - powiedziała.

Senatorka zapowiedziała, że będzie patrzeć Łukaszowi Gibale na ręce. A później zaczęła przytaczać jego obietnice wyborcze.

- Wczoraj usłyszałam, że nie da się oddłużyć Krakowa w dwa lata. To prawda, ale obiecywał pan w kampanii program restrukturyzacji zadłużenia i program naprawy finansów publicznych, który zostanie przedstawiony na początku 2027 roku [...]. Będę czekała. W grudniu, w styczniu będę pytała o ten program - powiedziała Piątkowska.

Była kandydatka na prezydenta Krakowa dodała, że na przełomie roku będzie też pytać o wyniki obiecanego audytu. Skrytykowała Gibałę, że mówiąc w dniu zaprzysiężenia o kryzysie w centrach usług wspólnych nie zaproponował on rozwiązania.

Łukasz Gibała podczas zaprzysiężenia na prezydenta Krakowa Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Polityczka opisała też swoje oczekiwania dotyczące między innymi uchwalenia w ciągu roku planu ogólnego i przedstawienia konkretnych propozycji dotyczących połączeń tramwajowych. Prosiła też o informację w sprawie zapowiedzianego referendum o strefie czystego transportu. Dopytywała, gdzie w tej kadencji zostaną wybudowane nowe chodniki i nowe parkingi park and ride, apelowała też o rozmowy z rządem na temat metra.

W pewnym momencie Monika Piątkowska nawiązała do - jak stwierdziła - "kwestii kolesiostwa". Zwróciła uwagę, że wkrótce Gibała ogłosi swoich wiceprezydentów. Ta wypowiedź padła jeszcze przed konferencją prasową, na której prezydent przedstawił swoich zastępców: Karola Wałachowskiego, Jana Hoffmana i Elżbietę Kois-Żurek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Pierwsze personalne decyzje Łukasza Gibały

- Nie chciałabym, żeby to była kadencja kolesiostwa. Nie chciałabym, aby się okazało, że za poparcie pana prezydenta można uzyskać zydelek [...] wiceprezydenta. Oby się tak nie wydarzyło, panie prezydencie, że stanowisko wiceprezydenta miasta obejmują kontrkandydaci, którzy pana popierali. Nie handlujemy stołkami - mówiła Piątkowska, nawiązując do Jana Hoffmana, który miał wystartować w wyborach, ale wycofał się przed pierwszą turą i poparł Łukasza Gibałę.

Senatorka dodała: - Wczoraj wyciągnął pan rękę do radnych naszego miasta, ale chwilę wcześniej uprzedził pan, że kto postawi interes swojego ugrupowania wyżej, okaże się małostkowy i zacietrzewiony politycznie. Chciałam zapytać, kto będzie o tym rozstrzygał? Bo brzmi to trochę jak ostrzeżenie, a nie jak zaproszenie do współpracy - stwierdziła.

Monika Piątkowska zakończyła swoje przemówienie obietnicą, że każdą dobrą decyzję Gibały publicznie pochwali. - Ale obiecuję również, że każdy błąd, każdą złą decyzję wypunktuję również stanowczo, nazwę po imieniu i powiem to publicznie - zapowiedziała.

"Trochę cringe'owe"

Wystąpienie Moniki Piątkowskiej skrytykowali niektórzy politycy, w tym poseł klubu parlamentarnego Centrum Rafał Komarewicz. "Pycha doprowadziła do przegranej, ale jak widać żadnej refleksji to nie przyniosło. Senator Piątkowska poucza Prezydenta Krakowa i przepytuje go z działań - 18 godzin po objęciu urzędu" - napisał na platformie X.

Z kolei radny Krakowa, kandydat PiS na prezydenta miasta w ostatnich wyborach, Michał Drewnicki, ocenił przemówienie Piątkowskiej jako "trochę cringe'owe". Cringe to potoczne określenie żenującego zachowania.

"Nie wiem, po co pani Monika Piątkowska to sobie robi. Czternaście godzin - tyle czasu od zaprzysiężenia dostał Łukasz Gibała, zanim przegrana, była kandydatka KO przyszła na sesję przepytywać go o remonty chodników, parkingi i trasy, pouczając przy okazji, jakim ma być prezydentem, kogo robić wiceprezydentami i tak dalej" - napisał Drewnicki.

Nie wiem, po co pani Monika Piątkowska to sobie robi. Czternaście godzin — tyle czasu od zaprzysiężenia dostał Łukasz Gibała, zanim przegrana, była kandydatka KO przyszła na sesję przepytywać go o remonty chodników, parkingi i trasy, pouczając przy okazji, jakim ma być prezydentem, kogo robić wiceprezydentami itd. Trochę to cringowe. — Michał Drewnicki (@MichalDrewnicki) October 21, 2026