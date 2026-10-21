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Kraków

Piątkowska weszła na mównicę i zwróciła się do Gibały. "Trochę cringe'owe"

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Gibała po zaprzysiężeniu: stoimy u progu nowego rozdziału naszego miasta
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP
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Nie chciałabym, żeby to była kadencja kolesiostwa - mówiła w środę na sesji Rady Miasta Krakowa senatorka Monika Piątkowska, która przegrała przedterminowe lokalne wybory. Pytała nowego prezydenta Łukasza Gibałę o konkretne plany na najbliższe miesiące i przedstawiła swoje oczekiwania. "Trochę cringe'owe" - skomentował radny PiS Michał Drewnicki.

Na środę zwołana została pierwsza po zaprzysiężeniu nowego prezydenta Krakowa Łukasza Gibały sesja rady miasta. Polityk na początku posiedzenia podtrzymał między innymi swoją zapowiedź dotyczącą przywrócenia biletu 20-minutowego na przejazdy komunikacją miejską i zaproponował zawieszenie partnerstwa z Lwowem w związku z decyzją radnych obwodu lwowskiego o upamiętnieniu w 2027 roku Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i jej dowódcy Romana Szuchewycza.

Po Gibale na mównicę weszła senator Monika Piątkowska, która była kandydatką KO i PSL w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Przegrała w drugiej turze z Łukaszem Gibałą, uzyskując 37,88 procent poparcia.

Monika Piątkowska w sali obrad Rady Miasta Krakowa
Monika Piątkowska w sali obrad Rady Miasta Krakowa
Źródło zdjęcia: PAP

Piątkowska do Gibały: nie handlujemy stołkami

Piątkowska zaczęła przemówienie od pogratulowania Gibale zwycięstwa i zapewnienia, że przyjęła wynik wyborów z szacunkiem. Poinformowała, że na czwartek zaplanowane jest jej spotkanie z nowym prezydentem.

- Mam nadzieję, że będzie to merytoryczna i dobra współpraca na rzecz naszego miasta - powiedziała.

Senatorka zapowiedziała, że będzie patrzeć Łukaszowi Gibale na ręce. A później zaczęła przytaczać jego obietnice wyborcze.

- Wczoraj usłyszałam, że nie da się oddłużyć Krakowa w dwa lata. To prawda, ale obiecywał pan w kampanii program restrukturyzacji zadłużenia i program naprawy finansów publicznych, który zostanie przedstawiony na początku 2027 roku [...]. Będę czekała. W grudniu, w styczniu będę pytała o ten program - powiedziała Piątkowska.

Była kandydatka na prezydenta Krakowa dodała, że na przełomie roku będzie też pytać o wyniki obiecanego audytu. Skrytykowała Gibałę, że mówiąc w dniu zaprzysiężenia o kryzysie w centrach usług wspólnych nie zaproponował on rozwiązania.

Łukasz Gibała podczas zaprzysiężenia na prezydenta Krakowa
Łukasz Gibała podczas zaprzysiężenia na prezydenta Krakowa
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Polityczka opisała też swoje oczekiwania dotyczące między innymi uchwalenia w ciągu roku planu ogólnego i przedstawienia konkretnych propozycji dotyczących połączeń tramwajowych. Prosiła też o informację w sprawie zapowiedzianego referendum o strefie czystego transportu. Dopytywała, gdzie w tej kadencji zostaną wybudowane nowe chodniki i nowe parkingi park and ride, apelowała też o rozmowy z rządem na temat metra.

W pewnym momencie Monika Piątkowska nawiązała do - jak stwierdziła - "kwestii kolesiostwa". Zwróciła uwagę, że wkrótce Gibała ogłosi swoich wiceprezydentów. Ta wypowiedź padła jeszcze przed konferencją prasową, na której prezydent przedstawił swoich zastępców: Karola Wałachowskiego, Jana Hoffmana i Elżbietę Kois-Żurek.

- Nie chciałabym, żeby to była kadencja kolesiostwa. Nie chciałabym, aby się okazało, że za poparcie pana prezydenta można uzyskać zydelek [...] wiceprezydenta. Oby się tak nie wydarzyło, panie prezydencie, że stanowisko wiceprezydenta miasta obejmują kontrkandydaci, którzy pana popierali. Nie handlujemy stołkami - mówiła Piątkowska, nawiązując do Jana Hoffmana, który miał wystartować w wyborach, ale wycofał się przed pierwszą turą i poparł Łukasza Gibałę.

Senatorka dodała: - Wczoraj wyciągnął pan rękę do radnych naszego miasta, ale chwilę wcześniej uprzedził pan, że kto postawi interes swojego ugrupowania wyżej, okaże się małostkowy i zacietrzewiony politycznie. Chciałam zapytać, kto będzie o tym rozstrzygał? Bo brzmi to trochę jak ostrzeżenie, a nie jak zaproszenie do współpracy - stwierdziła.

Monika Piątkowska zakończyła swoje przemówienie obietnicą, że każdą dobrą decyzję Gibały publicznie pochwali. - Ale obiecuję również, że każdy błąd, każdą złą decyzję wypunktuję również stanowczo, nazwę po imieniu i powiem to publicznie - zapowiedziała.

"Trochę cringe'owe"

Wystąpienie Moniki Piątkowskiej skrytykowali niektórzy politycy, w tym poseł klubu parlamentarnego Centrum Rafał Komarewicz. "Pycha doprowadziła do przegranej, ale jak widać żadnej refleksji to nie przyniosło. Senator Piątkowska poucza Prezydenta Krakowa i przepytuje go z działań - 18 godzin po objęciu urzędu" - napisał na platformie X.

Z kolei radny Krakowa, kandydat PiS na prezydenta miasta w ostatnich wyborach, Michał Drewnicki, ocenił przemówienie Piątkowskiej jako "trochę cringe'owe". Cringe to potoczne określenie żenującego zachowania.

"Nie wiem, po co pani Monika Piątkowska to sobie robi. Czternaście godzin - tyle czasu od zaprzysiężenia dostał Łukasz Gibała, zanim przegrana, była kandydatka KO przyszła na sesję przepytywać go o remonty chodników, parkingi i trasy, pouczając przy okazji, jakim ma być prezydentem, kogo robić wiceprezydentami i tak dalej" - napisał Drewnicki.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KrakówŁukasz GibałaSamorządWybory
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