Kraków Paulina K. zatrzymana. To żona adwokata od "trumny na kółkach" Oprac. Michał Malinowski |

Zatrzymanie adwokata od "trumny na kółkach" Źródło wideo: Policja Łódź Źródło zdj. gł.: FotoDax/Shutterstock

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Informację o zatrzymaniu i zarzutach przekazała w środę Prokuratura Regionalna w Krakowie. Paulina K. została zatrzymana przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Kobieta jest podejrzana o posiadanie znacznej ilości narkotyków.

- Zatrzymano łódzką adwokat Paulinę K. podejrzaną o wielokrotne posiadanie razem z inną, ustaloną osobą, znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci mefedronu oraz środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste - poinformował Janusz Kowalski z Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Jak przekazali śledczy, kobieta nie przyznała się do zarzucanych jej czynów i odmówiła złożenia wyjaśnień. Zastosowano wobec niej środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Radio RMF FM poinformowało, że Paulina K. to żona adwokata od "trumny na kółkach", sprawcy wypadku z 2021 roku, w którym zginęły dwie kobiety.