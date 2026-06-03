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Kraków

Paulina K. zatrzymana. To żona adwokata od "trumny na kółkach"

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Policja zatrzymała Paulinę K.
Zatrzymanie adwokata od "trumny na kółkach"
Źródło wideo: Policja Łódź
Źródło zdj. gł.: FotoDax/Shutterstock
Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali łódzką adwokat Paulinę K. Kobieta usłyszała zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków - podało radio RMF FM. To żona adwokata od "trumny na kółkach".

Informację o zatrzymaniu i zarzutach przekazała w środę Prokuratura Regionalna w Krakowie. Paulina K. została zatrzymana przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Kobieta jest podejrzana o posiadanie znacznej ilości narkotyków.

- Zatrzymano łódzką adwokat Paulinę K. podejrzaną o wielokrotne posiadanie razem z inną, ustaloną osobą, znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci mefedronu oraz środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste - poinformował Janusz Kowalski z Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Jak przekazali śledczy, kobieta nie przyznała się do zarzucanych jej czynów i odmówiła złożenia wyjaśnień. Zastosowano wobec niej środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Radio RMF FM poinformowało, że Paulina K. to żona adwokata od "trumny na kółkach", sprawcy wypadku z 2021 roku, w którym zginęły dwie kobiety.

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Źródło: tvn24.pl, RMF FM
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Tagi:
KrakówOlsztynCBZC
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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