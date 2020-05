Przywrócili opłaty za parkowanie i od razu posypały się mandaty. 714 w jeden dzień

Jak informuje Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miejskich w Krakowie, w poniedziałek 4 maja wystawiono 714 mandatów, a następnego dnia 656. Dla porównania w poniedziałek drugiego marca (przed zawieszeniem opłat za parkowanie) wystawiono 435 mandatów, a we wtorek 3 marca – 514.

- Zainteresowanie parkowaniem w Obszarze Płatnego Parkowania z dnia na dzień jest coraz większe, a związane jest to ściśle z etapami odmrażania gospodarki ogłaszanymi przez rząd oraz lokalnie przez władze miasta – wskazuje Pyclik.

Przywrócenie opłat

Opłaty w strefie zostały zawieszone 15 marca w związku z epidemią COVID-19. Wówczas tłumaczono, że ułatwi to funkcjonowanie osobom mieszkającym i pracującym w centrum miasta. Wkrótce jednak okazało się, że to rozwiązanie generuje spore starty finansowe dla miasta. Jak przekazał Pyclik, w związku z zawieszeniem opłat do budżetu miasta wpłynęło około dziewięć milionów złotych mniej.