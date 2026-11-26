Kraków "Obwarzanek krakowski jest domknięty". Jako drugi w Polsce Anna Winiarska |

Otwarcie węzła Mistrzejowice Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Podczas briefingu z tej okazji minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił, że po otwarciu węzła Mistrzejowice pełna obwodnica wokół Krakowa jest gotowa.

- Dzisiaj domykamy upragniony ring drogowy dla Krakowa, dla Małopolski. To jest drugi ring drogowy w Polsce, po Łodzi. Co prawda łódzki jest dwa razy większy, ale krakowski jest bardziej skomplikowany - powiedział szef resortu infrastruktury.

Jak ocenił, nowy węzeł to "majstersztyk projektantów, inżynieryjne, drogowe dzieło sztuki na 20 hektarach, czasami w trzech poziomach".

Otwarcie węzła Mistrzejowice Źródło zdjęcia: TVN24

Węzeł jest otwarty, ale wciąż są ograniczenia

Według szefa resortu infrastruktury węzeł Mistrzejowice łączący trasy S52 i S7 ma znaczenie nie tylko tranzytowe dla podróżujących z całej Polski i zagranicy, ale także znaczenia aglomeracyjne i lokalne.

- Wreszcie po tej stronie Krakowa będzie można oddychać, tutaj przejechać i nie tracić czasu, wreszcie będzie można w komfortowy i przewidywalny sposób pojechać w różne części Krakowa i Małopolski - dodał Klimczak.

Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad węzeł Mistrzejowice w Nowej Hucie zostanie udostępniony do ruchu na zasadach przejazdu po placu budowy.

Na tym odcinku nadal będą ograniczenia związane z pracami budowlanymi i tymczasową organizacją ruchu, w szczególności zamknięty dla samochodów będzie lewy pas na jezdni w kierunku Warszawy. Na jezdni S7 w kierunku Nowej Huty w niektórych miejscach również będą trwały prace wykończeniowe.

Otwarcie węzła Mistrzejowice Źródło zdjęcia: TVN24

Unia Europejska zapłaciła ponad połowę kosztów

Węzeł Mistrzejowice to największy tego typu obiekt drogowy w Małopolsce i jeden z największych w kraju.

Nowy węzeł Mistrzejowice to tak naprawdę dwa blisko położone siebie węzły, Mistrzejowice I i Mistrzejowice II, które wspólnie tworzą tak zwany węzeł zespolony.

Pierwsza część łączy dwie drogi ekspresowe - S7 z Warszawy i S52 Północną Obwodnicę Krakowa - domykając równocześnie czwartą obwodnicę miasta. Druga pozwala na wjazd do północnej części Nowej Huty, zapewniając przy tym dojazd do dwóch dzielnic Krakowa - Mistrzejowic (ulica Okulickiego) i Wzgórza Krzesławickie (ulica Petőfiego).

Koszt inwestycji związanej z budową odcinka S7 odcinka Mistrzejowice - Grębałów - Nowa Huta, na którym znajduje się Węzeł Mistrzejowice to prawie 1,7 miliarda złotych, z czego blisko 956 milionów złotych stanowi dofinansowanie ze środków europejskich.

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"Obwarzanek krakowski jest domknięty"

Obecny na briefingu wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że oddanie do użytkowania tej inwestycji drogowej to "sygnał, że strategiczne inwestycje nie mają żadnych barw partyjnych, mają po prostu zasadniczy cel - zmieniać na lepszą jakość życia naszych mieszkańców".

- Ja powiem po krakowsku - obwarzanek krakowski jest domknięty, obwarzanek daje dzisiaj nam siłę do tego, żebyśmy mogli inwestować jeszcze mocniej, jeszcze bardziej się rozwijać - podkreślił wicepremier.

Jak wyjaśnił Paweł Woźniak, pełniący obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, otwarcie Węzła Mistrzejowice to równocześnie domknięcie czwartej obwodnicy Krakowa, która liczy 57 kilometrów.

Krakowski ring, czyli trzy trasy

Ring wokół Krakowa - przekazał przedstawiciel GDDKiA - składa się z trzech tras.

27 km autostrady A4 - od węzła Kraków Balice do węzła Bieżanów. Trasa pozwala ominąć Kraków od zachodu i południa.

18 km drogi S52 - od węzła Balice do węzła Mistrzejowice, prowadzącej na północ od miasta. W ramach tego odcinka znajduje się obecnie około 2,5 km drogi krajowej nr 94, która jest przygotowywana do rozbudowy o trzeci pas i dostosowania do standardu drogi ekspresowej.

12 km drogi S7 - od węzła Mistrzejowice do węzła Bieżanów, przebiegającej po wschodniej stronie Krakowa.

Obwodnica w większości (33 kilometry) ma trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Najstarsze odcinki, przede wszystkim autostrada A4 od Balic po węzeł Kraków Południe, mają po dwa pasy. GDDKiA przygotowuje się do ich rozbudowy i poszerzenia o trzeci pas, aby cały krakowski ring miał taki przekrój.

Otwarcie węzła Mistrzejowice Źródło zdjęcia: TVN24