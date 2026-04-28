Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Mariacki się wali, Miszalski tańczy na dachu. Brudne zagrywki w kampanii

|
pis
Radna zawiadamia policję
Źródło: TVN24
Zaostrza się kampania wokół referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa. Prawo i Sprawiedliwość zamieściło wygenerowany przez sztuczną inteligencję spot, na którym widać między innymi walący się kościół Mariacki i kamienice. W sieci pojawił się też inny film, na temat jednej z radnych popierających Aleksandra Miszalskiego. Insynuacje zawarte w tym materiale spowodowały, że Alicja Szczepańska zawiadomiła policję.

W sprawie hejtu, który wylał się na Szczepańską, krakowskie radne zorganizowały we wtorek rano konferencję prasową.

- Opublikowano filmik poniżający mnie, traktujący mnie jako kobietę lekkich obyczajów i alkoholiczkę, co godzi w dobre imię moje, całej mojej rodziny, moich przyjaciół, jak również w dobre imię mojej fundacji - mówiła podczas konferencji Szczepańska.

Radna wyznała, że już w przeszłości padła ofiarą cyberprzemocy, z czym postanowiła wówczas poradzić sobie sama. - Popełniłam błąd, dlatego że warto mówić, warto postawić granicę - stwierdziła radna.

Art. 226. KK Znieważenie funkcjonariusza publicznego lub organu konstytucyjnego RP § 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Nie wiadomo, kto jest autorem filmu o radnej Koalicji Obywatelskiej. Nagranie opublikowane 22 kwietnia podczas sesji rady miasta sugeruje między innymi, że Alicja Szczepańska nadużywa alkoholu.  

- Po obejrzeniu tego nagrania i przeczytaniu komentarzy nie jestem w stanie się pozbierać, mam ataki paniki, nie mogę spać, nie umiem sobie z tym poradzić - mówiła radna w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". - Nikt, kto mnie zna, nie wierzy w ten filmik, ale ja i tak straciłam przez to reputację, na którą pracowałam, od 30 lat pomagając potrzebującym.

Zdjęcia, jak tłumaczy Szczepańska, są przerobione. Na jednym widać radną na sali obrad rady miasta, z butelką wody w ręce. Butelka jest jednak zamazana, przez co może się wydawać, że Szczepańska trzyma w ręce alkohol.

Są też - jak podaje "Wyborcza" - przerobione ujęcia, na których kobieta z twarzą radnej wygina się w wyzywających pozach lub siada na kolanach prezydenta miasta.

Szczepańska przekazała, że zawiadomiła o sprawie policję. Zwróciliśmy się do komendy miejskiej z pytaniem o tę sprawę, na odpowiedź czekamy.

PiS sięga po AI

Film o Szczepańskiej nie dotyczy bezpośrednio kampanii referendalnej prowadzonej w Krakowie, jednak został opublikowany przez profil, który zamieszcza głównie takie treści. Inny budzący kontrowersje spot zamieścił krakowski oddział Prawa i Sprawiedliwości, którym kieruje była kurator oświaty Barbara Nowak.

Film to seria wygenerowanych przez AI obrazów: walące się wieże kościoła Mariackiego, urzędnicy idący przez magistrat, rozpadające się kamienice, mężczyzna tańczący na dachu jednego z budynków. Ten ostatni kadr to najprawdopodobniej nawiązanie do sytuacji z sierpnia zeszłego roku, kiedy Aleksander Miszalski zamieścił film, w którym na dachu urzędu miasta tańczy do wulgarnej piosenki.

"Kraków potrzebuje lepszego zarządzania! Nie ma zgody na zadłużanie Krakowa, kolesiostwo i ograbianie Krakowian z pieniędzy! 24 maja idźmy na referendum!" - czytamy w opisie filmu.

Referendum w Krakowie

Komisarz wyborczy w Krakowie wydał na początku kwietnia postanowienie o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta Krakowa przed upływem kadencji. Wyborcy pójdą do urn 24 maja.

Referendum dotyczy nie tylko odwołania Miszalskiego z funkcji, ale też odwołania całej Rady Miasta Krakowa.

Aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa (czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w II turze). W przypadku Rady Miasta Krakowa liczba ta wynosi 179 792.

Klatka kluczowa-346781
Aleksander Miszalski o referendum: skupiam się na tym, co mówią mieszkańcy
Źródło: TVN24

Miszalski został prezydentem Krakowa w wyniku II tury wyborów w kwietniu 2024. Uzyskał 133 703 głosy. Jego kontrkandydat, radny, przedsiębiorca Łukasz Gibała otrzymał 128 269 głosy.

Większość w Radzie Miasta Krakowa ma KO wraz z Nową Lewicą. Kluby opozycyjne to PiS i Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały.

Źródło: tvn24.pl / PAP

Źródło zdjęcia głównego: Prawo i Sprawiedliwość Kraków/Facebook

Udostępnij:
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica