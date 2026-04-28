Kraków Mariacki się wali, Miszalski tańczy na dachu. Brudne zagrywki w kampanii Anna Winiarska |

Radna zawiadamia policję Źródło: TVN24

W sprawie hejtu, który wylał się na Szczepańską, krakowskie radne zorganizowały we wtorek rano konferencję prasową.

- Opublikowano filmik poniżający mnie, traktujący mnie jako kobietę lekkich obyczajów i alkoholiczkę, co godzi w dobre imię moje, całej mojej rodziny, moich przyjaciół, jak również w dobre imię mojej fundacji - mówiła podczas konferencji Szczepańska.

Radna wyznała, że już w przeszłości padła ofiarą cyberprzemocy, z czym postanowiła wówczas poradzić sobie sama. - Popełniłam błąd, dlatego że warto mówić, warto postawić granicę - stwierdziła radna.

Art. 226. KK Znieważenie funkcjonariusza publicznego lub organu konstytucyjnego RP § 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Kodeks karny

Radna zawiadamia policję

Nie wiadomo, kto jest autorem filmu o radnej Koalicji Obywatelskiej. Nagranie opublikowane 22 kwietnia podczas sesji rady miasta sugeruje między innymi, że Alicja Szczepańska nadużywa alkoholu.

- Po obejrzeniu tego nagrania i przeczytaniu komentarzy nie jestem w stanie się pozbierać, mam ataki paniki, nie mogę spać, nie umiem sobie z tym poradzić - mówiła radna w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". - Nikt, kto mnie zna, nie wierzy w ten filmik, ale ja i tak straciłam przez to reputację, na którą pracowałam, od 30 lat pomagając potrzebującym.

Zdjęcia, jak tłumaczy Szczepańska, są przerobione. Na jednym widać radną na sali obrad rady miasta, z butelką wody w ręce. Butelka jest jednak zamazana, przez co może się wydawać, że Szczepańska trzyma w ręce alkohol.

Są też - jak podaje "Wyborcza" - przerobione ujęcia, na których kobieta z twarzą radnej wygina się w wyzywających pozach lub siada na kolanach prezydenta miasta.

Szczepańska przekazała, że zawiadomiła o sprawie policję. Zwróciliśmy się do komendy miejskiej z pytaniem o tę sprawę, na odpowiedź czekamy.

PiS sięga po AI

Film o Szczepańskiej nie dotyczy bezpośrednio kampanii referendalnej prowadzonej w Krakowie, jednak został opublikowany przez profil, który zamieszcza głównie takie treści. Inny budzący kontrowersje spot zamieścił krakowski oddział Prawa i Sprawiedliwości, którym kieruje była kurator oświaty Barbara Nowak.

Film to seria wygenerowanych przez AI obrazów: walące się wieże kościoła Mariackiego, urzędnicy idący przez magistrat, rozpadające się kamienice, mężczyzna tańczący na dachu jednego z budynków. Ten ostatni kadr to najprawdopodobniej nawiązanie do sytuacji z sierpnia zeszłego roku, kiedy Aleksander Miszalski zamieścił film, w którym na dachu urzędu miasta tańczy do wulgarnej piosenki.

"Kraków potrzebuje lepszego zarządzania! Nie ma zgody na zadłużanie Krakowa, kolesiostwo i ograbianie Krakowian z pieniędzy! 24 maja idźmy na referendum!" - czytamy w opisie filmu.

Referendum w Krakowie

Komisarz wyborczy w Krakowie wydał na początku kwietnia postanowienie o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta Krakowa przed upływem kadencji. Wyborcy pójdą do urn 24 maja.

Referendum dotyczy nie tylko odwołania Miszalskiego z funkcji, ale też odwołania całej Rady Miasta Krakowa.

Aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa (czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w II turze). W przypadku Rady Miasta Krakowa liczba ta wynosi 179 792.

Miszalski został prezydentem Krakowa w wyniku II tury wyborów w kwietniu 2024. Uzyskał 133 703 głosy. Jego kontrkandydat, radny, przedsiębiorca Łukasz Gibała otrzymał 128 269 głosy.

Większość w Radzie Miasta Krakowa ma KO wraz z Nową Lewicą. Kluby opozycyjne to PiS i Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały.

