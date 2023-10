Pożegnanie Wandy Półtawskiej, przyjaciółki Jana Pawła II

Była określana "Agentem 007 Jana Pawła II"

Tomasz Krzyżak, autor książki "Wanda Półtawska. Biografia z charakterem", odpowiadając na to pytanie, cytuje samą bohaterkę: "Nie mierzyłam tego wpływu. Natomiast z całą pewnością miałam na niego wpływ, jako kobieta, na zupełnie nową rzeczywistość, bo on nie miał okazji mieć ani siostry, ani mamy – mama wcześnie zmarła – i dla niego świat kobiet był ciekawy, i on był zafascynowany kobiecością" – oceniła Półtawska.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskała doktorat z psychiatrii

W 1953 roku poszła do spowiedzi do Karola Wojłtyły

Nie wiadomo, kiedy po raz pierwszy spotkała się z Karolem Wojtyłą. Autor jej biografii Tomasz Krzyżak przypuszcza, że stało się to w 1953 roku, kiedy Półtawska poszła do spowiedzi do Wojtyły. Z czasem zaczęła odgrywać coraz większą rolę w Kościele krakowskim, stopniowo zwiększała się też rola, jaką odgrywała w Watykanie jako osoba, która ma bezpośredni dostęp do Jana Pawła II.