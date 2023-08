Organizator zbiórki na seicento po wypadku rządowej kolumny z zarzutami

Pokrzywdzonych 8701 darczyńców

Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Początkowo prokuratura nie dopatrywała się przestępstwa w działaniu organizatora zbiórki . W 2019 i 2020 roku śledztwo było dwukrotnie umarzane "wobec stwierdzenia, że czyn popełniony przez Rafała B. nie zawiera znamion czynu zabronionego". W 2019 roku prokuratura tłumaczyła, że wynikało to z regulaminu portalu, na którym prowadzona była zbiórka.

- U podstaw tych rozstrzygnięć leżał pogląd prawny, zgodnie z którym organizator zbiórki stawał się właścicielem środków wpłacanych przez darczyńców i dopiero za jego pośrednictwem miały one trafić do beneficjenta ostatecznego - tłumaczy prokurator Dratwa.

Kolejne śledztwo zostało zawieszone 30 czerwca 2023 roku. Wznowiono je 7 sierpnia. - Na obecnym etapie śledztwa dokonano pogłębionej analizy treści regulaminu zbiórki oraz relacji jego postanowień do norm prawa powszechnie obowiązującego, co doprowadziło do rewizji opisanego wyżej stanowiska - wyjaśnia prokurator.