Odnalazła się poszukiwania nastolatka z Krakowa

czytaj dalej

Ukraińcy twierdzą, że w najnowszym, zmasowanym ataku na Ukrainę, Rosjanie użyli nowego typu dronów. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną zwraca uwagę, że są pomalowane na czarno i zawierają materiał pochłaniający sygnał radarów, co sprawia, że są trudne do wykrycia. Mimo to ukraińska obrona zestrzeliła prawie wszystkie rosyjskie bezzałogowce, które w nocy z piątku na sobotę przypuściły atak na terytorium Ukrainy.