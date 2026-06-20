Kraków Zdalnie sterowane urządzenie niszczyło etykiety paczek. Te ginęły Piotr Krysztofiak |

Było już na wnuczka i na policjanta. Są także oszustwa na lekarza i na księcia ze Stambułu Źródło wideo: Dariusz Łapiński/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Cała sprawa - jak informuje małopolska policja, zaczęła się 11 maja. Wtedy jednym z punktów nadawania paczek w Krakowie mężczyzna nadał wartościową paczkę. Z etykiety wynikało, że odbiorca znajduje się w Katowicach. 11 dni później do krakowskiej siedziby firmy kurierskiej, odpowiedzialnej za ruch przesyłek wpłynęła reklamacja z żądaniem wypłaty odszkodowania w wysokości prawie 11 tysięcy złotych. Reklamujący wniósł, że przesyłka, w której był dron z kamerą, nie dotarła do adresata i sugerował, że wina leży po stronie firmy kurierskiej. Do reklamacji dołączył fakturę zakupu z jednej z sieci marketów.

Zatrzymany 34-latek

Jak informuje policja, szybko okazało się, że faktura jest sfałszowana, a sklep nigdy nie dokonał sprzedaży na figurujące na niej dane. "Policjanci z wydziału do walki z przestępczością ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie ustalili personalia osoby, która nadawała paczkę i jak się okazało, również ją odebrała. 11 czerwca, na krakowskich Czyżynach, w sklepie spożywczym realizującym odbiory paczek, zatrzymali 34-latka" - czytamy w komunikacie.

Zdalnie sterowane urządzenie w paczce

Śledczy informują o sposobie działania 34-latka. "Nadawał paczki na fałszywe dane osobowe, ubezpieczając je wcześniej jako wartościowe, a następnie poprzez sterowane zdalnie urządzenie w paczce - z własnym źródłem zasilania, kamerą oraz odbiornikiem - niszczył górną etykietę, doprowadzając do rzekomego zaginięcia paczki. Zgłaszał jej zaginięcie, udowadniając, że w środku znajdował się wartościowy przedmiot np. dron, na którego zakup przedstawiał firmie kurierskiej fakturę. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania 34-latka policjanci znaleźli kolejną paczkę z urządzeniami elektronicznymi" - przekazała policja. Policjanci ustalili, że 34-latek w ciągu dwóch lat mógł nadać około 30 takich paczek.