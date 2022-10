Miasto pozbyło się hałaśliwego skateparku. Mimo że chcieli go mieszkańcy

Wybudowany kilka miesięcy temu skatepark na krakowskich Pychowicach został zlikwidowany. To efekt skarg grupy mieszkańców, którym przeszkadzał hałas. Choć urzędnicy Zarządu Zieleni Miejskiej zapewniali latem, że konstrukcja zostanie wyciszona, o jej likwidacji zadecydował jesienią wiceprezydent miasta. - Mieszkańcy mówili, że nie da się żyć. Trzeba było podjąć jakąś decyzję - powiedział nam rzecznik prasowy urzędu miasta Dariusz Nowak.

Pomysł budowy skateparku przy ulicy Zakrzowieckiej w Krakowie został zgłoszony przez mieszkańców w 2019 roku w miejskim budżecie obywatelskim. Choć projekt nie wygrał, zdobył na tyle duże poparcie, że Rada Dzielnicy VIII Dębniki zawnioskowała do Rady Miasta Krakowa o sfinansowanie inwestycji. Pod koniec maja 2022 roku obiekt warty pół miliona złotych został otwarty i z miejsca zaczął budzić kontrowersje . Na początku października - po skargach grupy mieszkańców - został zdemontowany.

Zarząd Zieleni Miejskiej: zostaliśmy postawieni w niezręcznej sytuacji

Pod wnioskiem o uporanie się z hałaśliwym torem wnioskowało do rady dzielnicy 95 mieszkańców. Jak wyjaśniał w lipcu Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM), uderzenia deskorolek o konstrukcję brzmiały tak, "jakby ktoś skakał po bębnie". - Możliwe, że to kwestia materiału - mówiła nam Aleksandra Mikolaszek z ZZM. Urząd deklarował, że usunięcie skateparku to ostateczność. W rozmowie z dziennikarzami lokalnego portalu lifeinkrakow.pl dyrektor zarządu Piotr Kempf mówił, że nie wyobraża sobie przeniesienia konstrukcji w inne miejsce.