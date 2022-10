Przez ponad 30 lat wcielał się w Lajkonika. Teraz strój Tatara na koniu ubierze jego syn

W Krakowie wybrano nowego Lajkonika - to syn ustępującego "Konika Zwierzynieckiego" Mariusz Glonek. Jego ojciec, Zbigniew, występował w tradycyjnej roli Tatara na koniu co roku od 34 lat. "Zawsze robiłem to najlepiej jak umiałem, solidnie i z oddaniem. To samo poradzę kiedyś swojemu następcy" - zapowiadał Glonek w 2012 roku.