Z Rio de Janeiro do Krakowa. Nowy biskup pomocniczy archidiecezji mianowany

Proboszcz parafii w Rio de Janeiro ksiądz Robert Chrząszcz został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, z której się wywodzi. Decyzję papieża Franciszka ogłosiła w środę w południe Stolica Apostolska. - W rozmowie ze mną ksiądz Robert powiedział, że dla niego to będzie niezwykły powrót do domu - mówił w środę w kurii metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski.

Misjonarz pochodzący z archidiecezji krakowskiej

W środę Konferencja Episkopatu Polski opublikowała komunikat, w którym poinformowała, że ksiądz Robert Józef Chrząszcz został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Jak przekazano, jest to misjonarz pochodzący właśnie z archidiecezji krakowskiej, dotychczasowy proboszcz parafii świętego Pawła w Rio de Janeiro w Brazylii i wikariusz biskupi regionu Jacarepaguá archidiecezji Rio de Janeiro.

Jędraszewski: ksiądz Chrząszcz planuje być tutaj w połowie grudnia

- Dziękujemy Ojcu Świętemu za tę nominację, za ten dar w Narodowe Święto Niepodległości. Traktujemy to jako piękny znak wielkiej łączności, jaka była i jest między Stolicą Apostolską a naszą Ojczyzną, zwłaszcza Krakowem - powiedział arcybiskup Jędraszewski. Dodał, że nowemu biskupowi przydzielona została stolica tytularna Forconio, które leży na przedmieściach L’Aquila w Abruzji. Data przyjęcia przez niego sakry biskupiej nie została jeszcze ustalona.

- W rozmowie ze mną ksiądz Robert powiedział, że dla niego to będzie niezwykły powrót do domu. Nie będzie to powrót z dnia na dzień, bo musi zamknąć pewne sprawy w archidiecezji Rio de Janeiro. Planuje być tutaj w połowie grudnia - wyjaśniał metropolita.